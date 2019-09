Tra sguardi e neo avanguardie: “VOR Make-up” di Valeria Orlando protagonista del settembre della moda

Milano. Se c’è una cosa che ad un outfit perfetto e ad una acconciatura azzeccata non può mancare, è di certo un make-up da urlo.

A sostegno di ciò, ci sono tutti gli appuntamenti che, per il mese della moda, vedono stracolma l’agenda della make-up artist internazionale Valeria Orlando.

La fondatrice della linea VOR Make Up, dopo un successo clamoroso in Armenia, in cui è stata ospite d’onore per una serie di eventi organizzati solo per lei e dopo l’inaugurazione della Mostra “Clownville”, di Eolo Perfido, presso il Leica Store di Roma (per la quale ha curato il make-up di alcuni scatti diventati famosi in tutto il mondo), è, oggi, la “mano” più richiesta dal mercato del make-up. Molteplici sono le nuove iniziative che la coinvolgono.

Dal 13 al 16 settembre, infatti, il suo marchio VOR Make-up, è Official Sponsor della finale nazionale di “The Look of The Year Italia 2019”, evento che ha lanciato nel mondo della moda nomi di un certo calibro quali Cindy Crawford, Gisele Bundchen e Linda Evangelista. Nella giornata del 13 settembre, per un workshop, Valeria ha messo in campo ben 25 make-up artist partecipanti, suddivisi tra VOR Ambassador e VOR Students, oltre alle attività fotografiche del 14 e all’evento del 15 nella magnifica location del Teatro Greco di Taormina.

Alla manifestazione Valeria Orlando, oltre a coordinare il suo staff nel backstage della kermesse, ha fatto parte anche della commissione tecnica che ha scelto le ragazze vincitrici di vari titoli e la finalista che ha avuto accesso alla fase internazionale ad ottobre.

Per la settimana della moda di Milano, invece, Valeria Orlando e VOR Make-up saranno partner ufficiali del “Milan Fashion Club 2019”, che si terrà dal 16 al 23 settembre e che è emblema della Milano dedicato ai giovani talenti e alle nuove proposte della moda internazionale. Il Fashion Show è previsto per mercoledì 18 settembre, alle ore 20, al FiftyFive, in via Piero della Francesca.

Per la quarta stagione consecutiva, inoltre, il brand VOR Make-up e Valeria Orlando sono anche Official Sponsor del “Mad Mood”. Nei giorni 18 e 19 settembre, durante i fashion show in scena presso Palazzo dei Giureconsulti, 10 make-up artist, suddivisi tra VOR Ambassador, titolari delle Vor Academy presenti in Italia, e VOR Students, lavoreranno nel backstage del fashion contest di bellezza. Fulcro della manifestazione saranno anche i festeggiamenti per i 50 anni di Assomoda (Associazione agenti e distributori della moda e dello sport), con il party di chiusura del 19 settembre presso l’hotel Baglioni, alla presenza del presidente onorario della Camera della Moda Italiana Mario Boselli che premierà i migliori designer, make up artist, acconciatori e modelle presenti alla kermesse milanese.

Un altro appuntamento è quello di “Emerging Talents Milan”, l’innovativa piattaforma di moda internazionale di Milano dedicata ai fashion designer di talento. Questa nuova edizione è in scena il 21 e 22 settembre 2019 presso Palazzo Visconti, una delle location più esclusive di Milano. Sempre il 22 settembre, il brand VOR by Valeria Orlando sarà partner nel negozio Nashi di Porta Genova per un esclusivo evento organizzato per stampa e influencer.

Durante tutta questa lunga serie di iniziative, Valeria Orlando e VOR Make-up saranno sostenuti anche dalle importanti partnership con Cyndi Cosmetics Italia, B SELFIE, Re-Belle Box, Cantoni Make Up Stations, Corvasce Design.

Valeria Orlando e il suo brand VOR Make-up, dunque, anche per questa volta siedono sulle poltrone rosse della moda. Un settembre dove il make-up, tra sguardi, volti, colori, tecnica e arte, sarà mezzo per raccontare storie passate e nuove avanguardie.

Com. Stam.