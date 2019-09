Corsa ad alta quota. Allenamento e benessere a 1500 metri di altitudine all’hotel Tratterhof in Alto Adige

Per gli appassionati di corsa in montagna, maratoneti o sportivi amatoriali, l’Hotel Tratterhof, situato sull’altopiano soleggiato di Maranza a 1500 m di quota, è la destinazione ideale: numerosi sentieri panoramici, adatti alla corsa, partono direttamente dalla struttura e conducono ai punti più suggestivi della regione turistica di Rio Pusteria.

Dopo l’allenamento, un’area wellness di 3.500 mq consente di rigenerarsi con saune, bagni di vapore, tuffi in piscina, massaggi e trattamenti specifici. L’hotel offre inoltre una palestra dotata di macchinari di ultima generazione per l’allenamento indoor.

Maranza (BZ), 10 settembre 2019 – Allenamento e benessere a un passo dal cielo. Situato a 1.500 m di altitudine a Maranza in Alto Adige, il 4 stelle S Wellness Hotel Tratterhof offre ai runners professionisti, dilettantisti e amatoriali il connubio perfetto tra allenamento out e in-door e rigenerazione di corpo e mente. Una fitta rete di tracks panoramici adatti ad ogni livello di preparazione parte direttamente dalla struttura: sia che si tratti di una corsa impegnativa per prepararsi ad una competizione o una corsa leggera per tenersi in forma, l’area vacanze attorno all’Hotel Tratterhof ha il percorso adatto. Come trovarlo? Le guide escursionistiche certificate della struttura, sono pronte a dare preziosi consigli a tutti i runners su come esplorare la zona nel modo più sicuro e appassionante.

Benessere e relax, indispensabili per i momenti di recupero e riposo, sono garantiti dai 3.500 mq della Monte Silva Spa, con ben otto saune di tipologia diversa, piscina interna ed esterna e un reparto beauty con trattamenti specifici. Uno di questi è Il massaggio sportivo che è in grado di migliorare la rigenerazione dell’organismo e ad apporta un importante contributo per ottenere prestazioni personali sempre migliori.

ALLENAMENTO IN E OUTDOOR DA 1500 A OLTRE 2000 METRI DI QUOTA

Per i corridori amatoriali, l’Hotel Tratterhof consiglia i sentieri con poco dislivello attraverso la valle di Altafossa (Alftasstal) e l’Alpe di Rodengo (Rodenecker Alm) con la Cima Laste (Astjoch). I sentieri escursionistici ben segnalati offrono più di 100 km di trail da corsa con diversi gradi di difficoltà. Cinque percorsi partono direttamente dietro all’hotel, in corrispondenza del bosco che costituisce l’ingresso naturale alla suggestiva valle di Altafossa. La corsa inizia anche oltre i 2.000 metri di altitudine: grazie alla carta vantaggi per le cabinovie di montagna Almencard+, è possibile raggiungere gratuitamente la stazione a monte del Monte Cuzzo/Gitschberg (2.512 m), punto di partenza per emozionanti sfide. Anche dalla stazione a monte della funivia Jochtal si snodano appassionanti tracciati verso la cima Stoanamandl o la famosa Malga Fane di Valles. Gli atleti ambiziosi e competitivi hanno a disposizione gli adrenalinici itinerari verso le croci in vetta BIG FIVE, le cinque cime più belle della regione alpestre di Rio Pusteria (Wilde Kreuzspitze, 3.132 m; Napfspitze, 2.888 m; Seefeldspitz, 2.715 m; Gaisjoch, 2.641 m; Astjoch/Cima Laste, 2.194 m). Per l’allenamento indoor l’Hotel Tratterhof ha da poco inaugurato la moderna palestra Monte Silva Skyroom, dotata di più di 25 macchinari Technogym e di unità di allenamento autoesplicative, il tutto con vista mozzafiato sulle Dolomiti.

ALIMENTAZIONE SANA E GUSTOSA

Lungo i tracciati gli sportivi possono rinfrescarsi con l’acqua potabile dei ruscelli di montagna e concedersi una meritata pausa presso uno degli oltre 30 rifugi alpini con ristoro della zona (aperti da aprile fino ai primi di novembre). Al rientro dalla corsa, la cucina proposta dall’hotel, con il trattamento di mezza pensione benessere, si basa su una dieta povera di grassi, ma comunque molto gustosa, con focus su proteine e carboidrati.

AGEVOLAZIONI PER GLI SPORTIVI

Nei mesi autunnali e primaverili l’Hotel Tratterhof offre interessanti agevolazioni agli amanti della corsa. Dal 1° settembre al 12 ottobre 2019 gli sportivi che scelgono di regalarsi una vacanza di almeno 5 notti presso la struttura, hanno la possibilità di ricevere un buono del valore di 70 euro valido per bibite e/o trattamenti nella Beauty farm Monte Silva.

Com. Stam. Ric. Pubbl.