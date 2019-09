“Banco dei desideri” per donare libri e giocattoli a chi non ne ha

Le librerie Feltrinelli e Mission Bambini Onlus insieme per la gioia dei bambini Il 14 e 15 settembre la prima edizione della campagna “Banco dei desideri” in 49 Librerie Feltrinelli d’Italia

Le Librerie Feltrinelli insieme a Mission Bambini Onlus per la prima edizione della campagna Banco dei desideri: un modo diretto e concreto per donare gioia a quelle tante famiglie con figli che vivono nelle nostre città ma che devono quotidianamente far fronte a difficoltà economiche o a condizioni di disagio.

La campagna di raccolta di beni, promossa a beneficio di una rete di asili e scuole sostenuti da Mission Bambini in prossimità dei punti di raccolta, all’interno di quartieri critici di diverse città, il 14 e il 15 settembre coinvolge 49 punti vendita laFeltrinelli in tutta Italia, da Torino a Palermo, passando per Milano e Roma.

La modalità è semplice e immediata: all’ingresso i volontari di Mission Bambini distribuiranno delle shopper appositamente destinate all’iniziativa “Banco dei desideri”, che si potranno riempire a piacimento con libri, giocattoli e cartoleria che verranno poi distribuiti agli asili e alle strutture per l’infanzia che hanno aderito. Un’occasione per destinare beni per l’infanzia che sicuramente potranno dare un po’ di “respiro” a quelle mamme continuamente impegnate nel sopperire ai bisogni di prima necessità.

A Milano, per esempio, si potrà donare all’Associazione L’Impronta onlus “Asilo Nido Il gatto e la volpe” nel quartiere di Gratosoglio; a Napoli i libri saranno destinati a Bambù Cooperativa Sociale Onlus a San Sebastiano al Vesuvio, mentre a Roma all’Associazione “I Diritti Civili nel 2000 – Salvabebè/Salvamamme” nel quartiere XI Portuense; a Torino all’Associazione di volontariato “Ercole Premoli” in Barriera di Milano, per citarne alcuni.

Un’iniziativa capace di fare doppiamente bene: alla persona cui è indirizzato il regalo e alla causa sostenuta da Mission Bambini, impegnata da oltre 10 anni nello sviluppo di servizi alla prima infanzia altamente inclusivi e accessibili. Senza dimenticare che il dono rende felice anche chi lo fa.

L’elenco completo dei punti vendita laFeltrinelli e degli enti beneficiari che aderiscono all’iniziativa è consultabile sul sito internet missionbambini.org.

Librerie Feltrinelli

Sono da sempre luoghi di scambio e divulgazione del sapere, con una forte attenzione per il libro a larga diffusione e dedicati a tutte le persone che sono alla ricerca di nuove idee, stimoli, visioni. Hanno una presenza capillare sul territorio nazionale, che conta 123 punti vendita totali di cui 11 in franchising. Le librerie Feltrinelli organizzano ogni anno oltre 3.000 eventi culturali e hanno un’offerta di più di 200.000 titoli. Sono leader in Italia nei settori del libro, della musica e dell’home video.

Com. Stam.