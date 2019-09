Gli affitti brevi su Airbnb non sono attività d’impresa

Mettere sul sito Internet di affitti di case per le vacanze Airbnb la propria casa non costituisce attività d’impresa, perché ci vuole qualcosa in più.

Lo ha stabilito una recente nota dell’Agenzia delle entrate, diffusa da Il sole 24 ore, che “boccia” la legge 12 del 1995 della provincia autonoma di Bolzano sugli affitti di case per le vacanze. Per l’Agenzia infatti per stabilire se l’affitto breve gestito tramite il sito Airbnb è o meno attività d’impresa bisogna ricorrere alle norme del codice civile (articolo 2082) e dal testo unico delle imposte sui redditi (articolo 55) e non vale la normativa locale, come quella varata dal Consiglio provinciale di Bolzano che detta criteri restrittivi per chi affitta la propria casa per le vacanze, considerando tale attività addirittura come attività d’impresa, con le ovvie conseguenze di natura fiscale, regolamentare e normativa. Per avere un’attività d’impresa quindi non basta solo offrire in affitto per brevi periodi la propria casa o le proprie case, ma occorre sicuramente altro, come una struttura imprenditoriale stabile ed organizzata, oltre a tutti gli altri requisiti che la normativa vigente richiede in capo a chi esercità un’impresa in forma professionale.

Ciro Cardinale

C.S.