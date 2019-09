Redditi di Cittadinanza. Caos sulle procedure di convocazione. Dopo l’incontro con il Direttore del Dipartimento Lavoro, ecco la nota ufficiale dalla Regione

Palermo: “E stato necessario un incontro con il Direttore del Dipartimento Lavoro di Via Praga – dicono Antonio Nicolao Vice Presidente di circoscrizione e Marcello Susinno Consigliere Comunale – per chiedere di mettere nero su bianco rispetto alle procedure di convocazione; questa è una terra dove il bisogno è tanto ed è necessario evitare possibili equivoci”.

La questione nasce – continuano Nicolao e Susinno – dal momento in cui, all’inizio di questo mese, sono partite le convocazioni per i colloqui di orientamento al mondo del lavoro, legati alla seconda fase del reddito di cittadinanza. Convocazioni che come ha anche affermato l’Assessore Regionale al lavoro hanno avuto luogo tramite e-mail. Apriti cielo, la notizia fa sobbalzare dalla sedia molti destinatari partono giri di telefonate per capire come funziona; montano le preoccupazioni perché in tanti temono di non essere rintracciati, poiché nella domanda compilata per usufruire della misura hanno inserito solo il numero di cellulare, con la preoccupazione di rimanere fuori dal bacino. Così decidiamo – concludono i due consiglieri – prima di scrivere all’ Assessore Regionale e al Dipartimento Lavoro rappresentando la questione e immediatamente dopo di incontrare il Direttore stesso del Dipartimento di Via Praga, che all’esito del confronto, con tanto di nota scritta “precisa che gli stessi saranno convocati tramite SMS con procedure informatiche in corso di definizione”, scongiurando così di fatto le ansie di chi ha inserito il solo numero di cellulare.

Nota del dipartimento Lavoro del 9 settembre 2019

Sistema di convocazione beneficiari reddito di cittadinanza

