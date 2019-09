Per laureati in diverse discipline tecniche, scientifiche, umanifstiche, economiche. 251 assunzioni a tempo indeterminato al Ministero dell’ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indetto un concorso per 251 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nella sede unica di Roma, per i profili così specificati:

55 funzionari con competenze nel settore dell’ ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile ;

; 35 funzionari con competenze nel settore dell’ economia e fiscalità ambientale ;

; 25 funzionari con competenze nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del paesaggio ;

; 22 funzionari con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia marina ;

; 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche ;

; 30 funzionari con competenze nel settore delle scienze geologiche e geofisiche ;

; 60 funzionari con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali ;

; 13 funzionari con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione.

Oltre ai normali requisiti di legge, per ciascun profilo specifico è indicato nel bando di concorso l’elenco delel lauree triennali o magistrali necessarie per la candidatura.

Il concorso sarà espletato attraverso le seguenti fasi:

una prova preselettiva, comune ai profili professionali, ai fini dell’ammissione alla prova scritta;

una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva

una prova selettiva orale, distinta per i profili professionali, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato le prove precedenti

All’esito positivo della prova orale e dopo la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria finale di merito dei candidati, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.



La domanda di ammissione al concorso va inviata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema “Step-One 2019”.

Per ogni altra informazione consigliamo un’attenta lettura del bando integrale.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il prossimo 23 settembre 2019, entro le ore 23:59:59.

Com. Stam. fonte Informa Giovani