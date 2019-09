Niente reato di fuga per il guidatore che rimane sul posto ma non collabora

Non c’è il reato di fuga per il guidatore che resta sul posto dell’incidente con feriti ma non collabora con la polizia stradale.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di cassazione (33789/2019, depositata il 25 luglio), pubblicata da Il sole 24 ore. Per i giudici romani il reato di fuga in caso di incidente con feriti, previsto dal codice della strada all’articolo 189, comma 6, vuole garantire la necessità di identificare i soggetti coinvolti e la ricostruzione del sinistro, ma esclude che l’interessato debba anche ammettere di essere l’autore del fatto. Basta infatti che egli sia rimasto sul luogo dell’incidente, ponendosi a disposizione delle forze di polizia intervenute, con l’unico obbligo di dare assistenza ai feriti, che però integra un comportamento diverso dal dovere di fermarsi per fornire le proprie generalità e che viene punito autonomamente. La sentenza della Corte suprema così contempera l’esigenza dell’autorità di svolgere le indagini per ricostruire la dinamica di un incidente con feriti, con il diritto dell’interessato di non autoaccusarsi, anche perché un’ammissione di responsabilità fatta nell’immediatezza del sinistro ed in assenza del difensore non potrà essere utilizzata come prova a suo carico nell’eventuale processo penale.

Ciro Cardinale

CS