Finiti tutti i giochi, si passa alla Festa di Premiazione

Domenica 8 settembre, alle ore 10:30, lo Zio Pippo al Centro Giochi, concessogli dalla Società Mondello, ha premiato tutti coloro che hanno vinto partecipando ai giochi a lungo termine.

La coppa per “Il Proverbio scompigliato” è andata a Gianfranco; la coppa per “La Mia Mondello jr. e sr” è andata, rispettivamente, a Matteo un giovanottino alunno della 3^ Media della Scuola “A. Pecoraro” che con un collage ha voluto rappresentare una Mondello come desidererebbe fosse e, per i sr, la coppa è stata vinta da Angelo Trifirò, papà di tre bimbi. Le opere premiate sono state scelte dal pittore Renzo Meschis. Per “Mr e Miss Mondello Baby 2019” sono stati eletti 2 meravigliosi bambini: Gabriele un ometto di 8 anni che, sin d’adesso, sta pensando cosa farà da grande e Silvana, una timidissima bimba di appena 4 anni. Il premio per “Il Castello più bello” è stato vinto da due fratellini, Stefano e Francesca ma che non hanno potuto ritirarlo perché con i genitori sono in vacanza a Calampiso. Per “Il Trottolone”, vincitore per la terza volta è stato nonno Paolo Croce. Per la performance recitativa “Piccoli e grandi attori sulla sabbia”, tra i bambini che hanno letto la poesia “Il Monachello” è riuscita a vincere Elena di 8 anni, poichè ha ricevuto più applausi dagli spettatori presenti (come previsto dal Regolamento) Tra i sr. che hanno provato a leggere la poesia “Tu ù culuri cià taliari”, l’ha spuntata Francesco Galioto e per “Il Monachello d’Oro”, è risultata vincitrice Giulia, una talentuosa bimba di 8 anni che ha cantato “Maledetta primavera”, scelta dal M° Angelo Messina, tra le 40 performances canore giunte al Centro Giochi entro il primo settembre. Prima dei saluti finali, lo Zio Pippo, ha confidato che sarebbe molto bello che tutto ciò che ha fatto durante le tante estati mondellane, potrebbero diventare pagine di libro, non solo per ricordare le sue fatiche di ideatore, presentatore, animatore e indiscusso protagonista delle tante mattinate domenicali a Mondello ma, soprattutto per ribadire in modo concreto e e organico può considerarsi, senz’altro, un documento creato per allietare bambini e adulti, attraverso la loro viva e costante partecipazione, Solo così, diventando pagine di un libro, potranno ripetere la loro utilità, quando tra i gruppi di ragazzi si sentono annoiati. Dopo aver distribuito alcune originali e colorate tazze da latte, offerti da Caffè Monachello, ha doverosamente ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato a rendere belle le prime ore domenicali dei mondellane, cioè i signori Paolo Croce e Tanino Tutone, nonché un personaggio che ogni domenica, puntualmente, ha raccontato, attraverso le pagine dei giornali, come si svolgono i giochi dello Zio Pippo, il giornalista Franco Verruso che ha ricevuto una coppa per la sua collaborazione. La manifestazione,si è conclusa con i saluti del noto animatore che ha dato l’arrivederci al prossimo anno,

Com. Stam.