Comune e Lions assieme per commemorare le vittime delle Torri Gemelle

alle ore 11,00 la consegna di una targa al Corpo dei Vigili del Fuoco e a seguire la deposizione della Corona d’Alloro al Ceppo di via Sibilla

Amministrazione, Consiglio comunale e Lions assieme per celebrare l’11 settembre, anniversario del tragico crollo delle Torri gemelli di New York avvenuto nel 2001. In quell’occasione perirono alcune migliaia di persone e fra queste anche tanti vigili del fuoco andati in soccorso delle persone che erano all’interno delle torri fatte oggetto di attentato terroristico.

E proprio ai vigili sarà dedicato il primo momento commemorativo di domani. Alle ore 11,00 in Sala Giunta al palazzo municipale verrà infatti consegnata al Corpo dei Vigili del Fuoco dal Lions una targa a ricordo di quell’avvenimento. Subito dopo, il Sindaco Alberto Di Girolamo, il Presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Sturiano, l’arciprete Don marco Renda e il Presidente del Lions club di Marsala, Vitalba Pipitone, unitamente alle altre autorità si trasferiranno in corteo in via Sibilla dove deporranno, dopo la benedizione, una corona d’alloro in memoria delle vittime delle Torri Gemelle. A seguire le allocuzioni.

Com. Stam.