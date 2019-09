Claudio Vicari vince il concorso internazionale di design “No Code Generation” e si aggiudica un master in Istituto Marangoni

Il designer palermitano Claudio Vicari è il nuovo vincitore della quinta edizione del contest di design promosso da Istituto Marangoni Milano Design e dall’azienda Cappellini, con il patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

Il concorso di quest’anno “No Code Generation” invitava i partecipanti a immaginare un elemento di arredo, anche multifunzione, dedicato alla nuova generazione nomade, che viaggia nel mondo in maniera smart e fluida, desiderosa di esplorare una grande varietà di luoghi, di esperienze e di linguaggi visivi. Giovani capaci di intrecciare stili differenti in modo libero, senza codificazioni, creando playlist di oggetti e di linguaggi personalizzate.

La giuria, composta da Istituto Marangoni Academic Committee, Giulio Cappellini, Architetto, Designer e Brand Ambassador di Istituto Marangoni Milano Design, nonché Presidente di giuria, e Luciano Galimberti, Presidente di ADI, ha analizzato i progetti pervenuti ed ha infine selezionato X-CUBE, il lavoro di Claudio Vicari, classe 1994, laureato in Disegno Industriale presso l’Università di Palermo.

Si tratta di un tavolino poliedrico, multi-task, dalla forma cangiante e dal cuore tecnologico, che si adatta alle esigenze di ogni utente finale. Dotato di due pulsanti sul top che consentono di variarne l’altezza, da 48.5 cm a 76.5 cm, questo elemento presenta alcune cerniere autobloccanti che permettono di ampliare o di ridurre la superficie, alzando le pareti laterali in base alle necessità individuali.

Altezza e superficie regolabili lo rendono flessibile e multiuso: si può usare come comodino, coffee table, porta PC o tavolo tradizionale per 4 persone, dato che può variare da una minima dimensione cubica a una massima a forma di X, dalla quale nasce il suo nome.

Un arredo h24, trasferibile con disinvoltura dalla zona giorno all’area notte grazie alle rotelle di cui è munito.

Il tavolo, in rovere, presenta inoltre un piano in marmo in versione “Nero Marquinia”, dello spessore di 5mm, ottenuto grazie alle più innovative tecnologie che consentono di ridurne i costi, l’impatto ambientale e il peso.

Claudio Vicari si è aggiudicato una borsa di studio offerta dall’azienda Cappellini per partecipare al Master di Italian Product & Furniture Design, che si svolgerà in Istituto Marangoni Milano Design a partire da ottobre 2019, oltre alla possibilità di una esclusiva internship in Cappellini.

Istituto Marangoni nasce nel 1935 a Milano come Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni e nel 2015 raggiunge un importante traguardo, 80 anni di successi nella formazione dei migliori professionisti nel mondo della moda e del design. Con un bilancio formativo di quattro generazioni di studenti provenienti dai 5 continenti, è stato il trampolino di lancio per oltre 45.000 professio nisti della moda, dell’arte e del design, tra i quali citiamo Domenico Dolce, Franco Moschino, Alessandro Sartori, Maurizio Pecoraro, Paula Cademartori, Andrea Pompilio e Lucio Vanotti. Istituto Marangoni conta oggi oltre 4.000 studenti l’anno, provenienti da oltre 100 differenti nazioni, che scelgono di studiare nelle scuole del gruppo anche grazie all’alto tasso di occupazionale post diploma. Emerge infatti che il 90% degli studenti di Istituto Marangoni trova impiego dopo aver concluso gli studi. Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Shenzhen e Miami, sono le capitali internazionali della moda, del design dove si trovano le scuole del Gruppo.

Fondata nel 1946, sinonimo di design d’avanguardia contemporanea e trampolino di lancio per i più grandi designer internazionali, Cappellini produce pezzi d’arredo innovativi e di altissima qualità. La collezione Cappellini, caratterizzata da tratti di sperimentazione ed esplorazione di nuovi modi di abitare, permette di arredare l’intero ambiente domestico, dal soggiorno allo studio, alla camera, ma anche spazi contract come lounge, hotel e ristoranti; molti di questi prodotti sono diventati icone internazionalmente riconosciute ed esposte nei più importanti musei del mondo quali ad esempio il Victoria & Albert Museum di Londra, il Moma di New York e il Centre Pompidou di Parigi. Artefice dell’unicità dell’azienda e figura emblematica nel panorama internazionale del design è Giulio Cappellini, al quale viene universalmente riconosciuto il ruolo di talent scout di giovani designer, lanciati poi dall’azienda: alcuni esempi Jasper Morrison, Marc Newson, Nendo, i fratelli Bouroullec e Marcel Wanders. Giulio Cappellini controlla personalmente l’immagine ed i prodotti Cappellini sia come Art Director sia come progettista e recentemente è stato eletto dalla rivista “Time” come uno dei più influenti trend setter mondiali della moda e del design. Cappellini è presente in tutto il mondo con flagship store a Milano, Roma, Parigi, Londra, New York, Manila e Ho Chi Minh City. La sua sede è a Meda in Brianza.

