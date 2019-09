A Catenanuova presto “nonni vigili” davanti le scuole

Invece di stare ad oziare sulle panchine dei giardinetti, attendere l’arrivo del numero fortunato davanti il tabacchi, oppure ammirare gli scavi per la nuova fognatura, un’occasione per rendersi di nuovo utili alla collettività è stata offerta ai nonni di Catenanuova.

Come pubblicato su Qds, presto in quel comune in provincia di Enna arriveranno i “nonni vigili”, per garantire maggiore sicurezza davanti le scuole. Si è conclusa infatti la scorsa settimana la raccolta delle domande per poter svolgere il servizio e presto sarà fatta la selezione tra i “vecchietti più arzilli” ed un corso di formazione per poi prestare servizio di vigilanza mattutina davanti agli istituti scolastici del posto, le processioni, le manifestazioni varie, “liberando” così risorse tra il locale corpo di polizia municipale, da impiegare invece in altri compiti. In questo modo tanti nonnini verranno valorizzati e si sentiranno di nuovo “utili” alla società, svolgendo un servizio importante per la comunità di Catenanuova. Insomma, un’idea intelligente, da prendere sicuramente ad esempio da parte di altri comuni.

Ciro Cardinale

Com. Stam.