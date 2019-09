Piano del traffico nella IV municipalità di Catania con l’inizio del nuovo anno scolastico

Niente viabilità impazzita e nemmeno code chilometriche in questo inizio di settimana che segna, da oggi e fino al prossimo giovedì, l’apertura del nuovo anno scolastico in tutta Catania.

Questo inevitabilmente comporta un enorme aumento del flusso veicolare con migliaia di genitori in movimento per accompagnare i figli a scuola. In qualità di presidente della IV municipalità il sottoscritto Erio Buceti, con la piena collaborazione di esperti e tecnici del comune di Catania, ha attivato una collaborazione atta a limitare al minimo i disagi legati al traffico in un territorio, come quello di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”, attraversato quotidianamente da un forte flusso veicolare. Dalla zona nord della circoscrizione e dalla circonvallazione transitano migliaia di vetture e di mezzi pesanti. Per questo monitoriamo via Sebastiano Catania, via Sabato Martelli Castaldi, in via Don Minzoni, viale Benedetto Croce e il viale Fratelli Vivaldi. In questo contesto è determinante un efficace sistema di controlli e pattugliamenti delle forze dell’ordine nei principali snodi viari della nostra circoscrizione. Inoltre è mia ferma intenzione attivare con i colleghi delle municipalità confinanti una mappatura precisa e puntuale dei punti maggiormente a rischio code nella parte nord-ovest di Catania. Soluzioni a cui si deve aggiungere necessariamente l’incentivazione all’uso, da parte dei cittadini, degli autobus e della linea metropolitana di San Nullo per raggiungere la scuola o il posto di lavoro. Solo così si potrà creare una mobilità alternativa e dare respiro al flusso veicolare di San Giovanni Galermo, San Nullo e Cibali.

Il Presidente della IV Municipalità Catania Erio Buceti

