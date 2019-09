Curiosità. Gli americani fanno poche ferie

Gli americani vanno pochissimo in ferie, a differenza degli europei ai quali venti giorni di ferie in media l’anno non gliele tocca nessuno.

Secondo Il Post, a differenza che da noi in Europa, dove i datori di lavoro sono tenuti a garantire le ferie e pagarle per legge, i nostri amici statunitensi fanno meno ferie perché nessuna legge obbliga i datori di lavoro a garantirle, ma in ogni caso ne hanno molte di meno, se non niente affatto e spesso preferiscono evitarle. Negli Usa la maggior parte delle aziende private (tre su quattro) assicurano lo stesso 10-14 giorni di ferie l’anno ai propri lavoratori, molti dei quali vi rinunciano per non “intaccare” il mito americano del più lavori sodo e più puoi salire su nella scala sociale, per cui le ferie vengono avvertite come qualcosa di superfluo. E le

aziende così ne hanno approfittato per creare ambienti di lavoro competitivi, dove mettere in concorrenza i dipendenti con premi ed incentivi a chi lavora di più, scoraggiando proprio chi vorrebbe prendersi una pausa, temendo di rimanere indietro col lavoro e la produzione e fare “magra figura” col boss.

Ciro Cardinale

