L’arte è donna Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna a cura di Lara Crinò

Istituzione Bologna Musei | varie sedi 10 settembre – 25 ottobre 2019. Riprende, dopo la pausa estiva, L’arte è donna. Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna, rassegna di incontri con cui l’Istituzione Bologna Musei apre le sue sedi a scrittrici, storiche dell’arte, giornaliste e studiose che, a partire dalle biografie di celebri figure del passato e della contemporaneità, si confrontano sul tema dello specifico femminile nell’arte, nella fotografia e nel design, narrando molteplici vicende di vita, evidenziando differenti pratiche, analizzando una varietà di modalità espressive.

Ogni incontro affianca una visita guidata alle collezioni permanenti alla presentazione di un libro con discussione aperta al pubblico.Sono coinvolti non solo l’autrice o l’autore del libro ma figure di studiose/i esperti dell’artista o del periodo di volta in volta preso in considerazione. All’interno del museo la biografia del personaggio si arricchirà del racconto del periodo storico e artistico in cui è vissuto, con la realizzazione di percorsi ideati appositamente che, attraverso le opere esposte nelle sale, ne inquadrano la vicenda.La conduzione degli incontri è affidata alla giornalista Lara Crinò, curatrice della rassegna.L’arte è donna. Incontri tra libri e opere nei musei di Bologna si realizza con il supporto di Hera e in collaborazione con il Patto per la Lettura di Bologna e il Centro delle Donne/Biblioteca Italiana delle Donne. Il progetto grafico è realizzato dagli studenti del corso di Laurea triennale in Communication Design di IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design di Bologna.Il primo appuntamento si tiene martedì 10 settembre 2019, presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore 6) con il seguente programma:alle h 17.00 visita guidata Palazzo d’Accursio: un’altra dimora condotta da Paolo Cova;alle h 17.45 incontro Peggy Guggenheim e il palazzo incompiuto, con la presentazione del libro Il palazzo incompiuto di Judith Mackrell (Edt), alla presenza dell’autrice.Relatrice Fabiola Naldi. Coordina Gaia Rossi. A cura di Lara Crinò.La conversazione prende spunto da Il palazzo incompiuto di Judith Mackrell, critica di danza del Guardian e autrice di varie biografie al femminile, che nel suo libro individua come muto protagonista Palazzo Venier dei Leoni (Venezia) di cui Peggy Guggenheim e Luisa Casati furono entrambe proprietarie. “Opera d’arte vivente”, oltre che organizzatrice di mitiche feste nel suo palazzo veneziano, musa e amante di D’Annunzio, la ricca marchesa Casati fu amica e mecenate di Boldini, dei futuristi, di Man Ray. Peggy Guggenheim (di cui ricorre nel 2019 il 40esimo anniversario della morte) diede vita alla collezione sul Canal Grande che porta il suo nome e viene raccontata nel suo rapporto con Venezia e con il palazzo in cui scelse di vivere.Ingresso libero, prenotazione consigliata via e-mail scrivendo all’indirizzo istituzionebolognamusei@comune.bologna.it entro il 9 settembre.

Programma_Arte_Donna_autunno_2019

