Bellolampo, Figuccia: “Troppi tumori. Chiudiamola entro l’anno”

“La discarica di Bellolampo è al tracollo e i rifiuti sono già sbordati sui piazzali dell’impianto. È l’immagine che mi porto dal mio arrivo sul luogo negli scorsi giorni insieme ad alcuni residenti –

a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – i dipendenti della municipalizzata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, già da tempo gravemente esposti a pericolose patologie e al tempo stesso, i palermitani tutti, senza alcun tipo di rinvio burocratico, vengano tutelati fattivamente con la chiusura immediata dell’impianto e la creazione di strutture di smaltimento idonee ed ecosostenibili.

Pertanto – continua il parlamentare regionale – si pongano in essere efficaci interventi di bonifica e si utilizzi il finanziamento statale pari a 16 milioni di euro per avviare correttamente e rilanciare una volta per tutte, la raccolta differenziata in una città dove questo strumento non è mai decollato. Si bonifichi progressivamente la discarica e si proceda verso una definitiva dismissione dell’impianto entro e non oltre l’anno solare. Più di cinquant’anni fa questo sito nacque quando la città aveva ancora delle caratteristiche compatibili. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e oggi Bellolampo, divenuta poco più che una montagna nella montagna, è assolutamente discordante con una metropoli che si è espansa e che necessita di forme alternative di raccolta e smaltimento.L’inquinamento delle falde e le malattie come tumori e leucemie hanno sempre più colpito questo territorio negli ultimi anni. Non c’è più tempo da perdere – conclude – e si ponga fine all’ostinazione di chi vuole a tutti i costi contianuare ad abbancare costruendo addirittura una settima vasca con una spesa di diversi milioni di euro, somme che possono essere utilizzate, come suggerisco al presidente Musumeci, per ripristinare i collegamenti stradali ridotti ai minimi termini e peraltro indispensabili per lo sviluppo economico e turistico”.

Com. Stam. Ric. Pubbl.

foto repertorio