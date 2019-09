Anniversari. 10 anni fa moriva Mike Bongiorno

Ci manca da dieci anni il suo squillante “allegriaaaa!”. Dieci anni fa infatti, l’8 settembre 2009, moriva a Montecarlo Mike Bongiorno, tra i più noti ed amati conduttori tivvù e radiofonici italiani.

Bongiorno (nella foto, la statua a lui dedicata a Sanremo), nato a New York il 26 maggio 1924 come Michael Nicholas Salvatore, poi naturalizzato italiano, è ancora oggi considerato tra i padri fondatori della televisione italiana, insieme a Corrado e Raimondo Vianello. “Re dei quiz”, egli ha importato da noi il quiz televisivo di origine americana che andava in onda soprattutto il giovedì sera. Prima con “Lascia o raddoppia?”, poi con “Rischiatutto”, “Scommettiamo?”, “Flash” per la Rai, “Superflash, “Telemike” e “La ruota della fortuna” per i canali commerciali Fininvest, Bongiorno è entrato prepotentemente nel cuore degli italiani attraverso lo schermo della tivvù. Di origini siciliane (il nonno paterno Michelangelo era emigrato da Mezzojuso negli Usa) Mike Bongiorno ancora bambino, a seguito della separazione dei genitori e della crisi del 1929, giunse con la madre a Torino, dove frequentò le scuole. Presto cominciò a lavorare per le pagine sportive de La Stampa e durante la Seconda guerra mondiale, dopo l’invasione tedesca dell’Italia, fu costretto ad abbandonare gli studi, entrando nella Resistenza dove, grazie alla sua conoscenza dell’inglese, fu impiegato come staffetta e interprete con gli anglo-americani. Dopo il conflitto Bongiorno tornò a New York, dove si lanciò nel mondo del giornalismo anche radiofonico. Da lì nel 1952 ritornò in Italia come inviato di WOV, seconda stazione radiofonica italoamericana di New York, e Vittorio Veltroni, papà di Walter e funzionario Rai, gli offrì un contratto di collaborazione per il Radiogiornale. Da allora la sua carriera, prima in radio, poi in televisione, compì una parabola sempre ascendente, che lo fece amare dal grande pubblico, diventando presto il suo beniamino ed il “presentatore” per antonomasia. Fu lui a lanciare in Italia nel 1955 il quiz televisivo “Lascia o raddoppia?”, versione italiana dell’americano “The $64,000 Question”, contribuendo a diffondere il nuovo mezzo di comunicazione da poco arrivato nella nostra nazione quale strumento di cultura popolare. Protagonista delle vicende televisive, popolari e mondane per decine di anni, Mike Bongiorno è morto improvvisamente per un infarto l’8 settembre 2009 a Montecarlo, dove si trovava in vacanza con la moglie Daniela. Aveva 85 anni.

Ciro Cardinale

Com. Stam.