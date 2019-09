Giornalismo. RAI assume 90 professionisti

La Rai ha avviato una selezione per titoli e prove volta ad individuare 90 giornalisti professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato, in caso di positivo inserimento in Azienda, alla successiva assunzione a tempo indeterminato.

I giornalisti individuati saranno assegnati alle redazioni giornalistiche delle sedi aziendali ubicate nelle regioni/province autonome secondo la ripartizione territoriale indicata in calce all’avviso. La procedura per titoli e prove è finalizzata alla formazione di graduatorie regionali da utilizzare per l’assegnazione degli idonei vincitori alle diverse sedi, in base ai posti messi a bando e alla scelta manifestata dai candidati.

A chi si rivolge

La selezione è riservata a coloro che sono in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti elenco Professionisti. Sono ammessi all’iter selettivo i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purchè regolarmente soggiornanti in Italia.

Assunzione

L’eventuale assunzione con contratto subordinato a tempo determinato potrà avvenire nel corso dei due anni di validità della graduatoria. Successivamente all’inserimento nella redazione regionale scelta all’atto della candidatura, il giornalista sarà tenuto alla permanenza in tale redazione per almeno 5 anni e, soltanto dopo tale termine, potrà fare richiesta di trasferimento ad altra Redazione regionale o Testata nazionale.

Modalità di partecipazione

La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12.00 del 28 ottobre 2019 esclusivamente attraverso la compilazione del form online sul sito dedicato. Ogni candidato nella domanda di partecipazione dovrà indicare la regione o la provincia autonoma per la quale intende concorrere. Non è ammessa più di una candidatura.

Bando completo su Lavoraconnoi.rai.it.

Informazioni

Sito web: https://lavoraconnoi.rai.it/

Com. Stam.