Strepitoso il bilanco della stagione estiva Grande successo per il cartellone di eventi estivi Marestate 2019 – Sulle rotte dei naviganti

Ricca e strepitosa: sono questi i termini adatti a definire l’estate della Città di Trebisacce, che nel mese di settembre volge infine al proprio naturale termine.

Ricca sotto il profilo dei turisti, il cui numero si è mantenuto costante rispetto alla scorsa stagione, nonostante un diffuso calo a livello regionale.

Strepitosa per l’entità e la qualità degli eventi che hanno composto il cartellone estivo Marestate 2019 – Sulle rotte dei naviganti.

Quasi novanta appuntamenti, da giugno a settembre, dedicati allo spettacolo, alla musica, alla moda,allo sport, al teatro, alla letteratura, alla danza e a tutte le forme d’arte e di intrattenimento hanno deliziato e divertito cittadini e turisti, regalando loro un’estate che non ha conosciuto la parola noia.

A partire dal grande successo del concerto di Max Gazzè, che ha portato nella città Bandiera Blu decine e decine di migliaia di visitatori, passando per la XIII Edizione della Notte Bianca di Trebisacce 2019 – Città d’amare diventato appuntamento centrale dell’estate calabrese, senza scordare la Festa dei Popoli, la II edizione del Miglio Blu, la rassegna letteraria Libri d’Amare, Il Premio Giornalistico Nazionale Il Pontile, il Festival di Poesia e Arte Sempre caro mi fu quest’ermo colle giunto al XVI appuntamento, il nuovo percorso intrapreso con il Peperoncino Jazz Festival, Bici in Città, la Biblioteca Volante, La Festa del Mare, il Palio di Sant’Antonio con la tradizionale corsa dei ciucci, la Notte Bianca dei Bambini, La Notte Della Fenice, la Festa di San Rocco con la sua processione a mare, il Festival della Comicità, il Festival dei Gemelli – Stasera vedo doppio, fino a giungere al grande concerto della Orchestra Sinfonica della Repubblica di Udmurtia, passando per i tanti appuntamenti musicali, culturali e legati allo spettacolo che come in un cielo stellato hanno costellato innumerevoli l’estate di Trebisacce.

“È stata sicuramente una stagione estiva indimenticabile – ha dichiarato la delegata al turismo e spettacolo Maria Francesca Aloise – mai così intensa e ricca di eventi, di festa, di occasioni di intrattenimento, di divertimento e di approfondimento. Un’estata che ha reso Trebisacce ancora una volta protagonsita della stagione più importante dell’anno per la Calabria e ha confermato come, dalla sinergie e dal lavoro condiviso di cittadini, associzioni, commercianti e operatori del settore, possa nascere un’offerta turistica di primo livello. Ringrazio tutto coloro che hanno contribuito a questo risultato. Non sarà facile ma siamo sicuri che l’anno prossimo riusciremo a crescere ancora!”

“Trebisacce – ha sottolineato il sindaco Franco Mundo – ha confermato di essere una delle mete turistiche estive più ambite del meridione. La qualità dei servizi offerti, la cura incessante sotto il profilo ambientale e il ricchissimo cartellone estivo, teso verso l’eccellenza, sono stati degli attrattori di primo livello, che hanno consentito ancora una volta una crescita sotto il profilo delle presenze e sotto quello commerciale, registrando la soddisfazione di moltissime attività locali. Sento il dovere di ringraziare i miei collaboratori, i tecnici , i dipendenti comunali, i vigili urbani, i Carabinieri, i volontari e tuttii miei consiglieri , assessori e delegati, che hanno condiviso con me le scelte. Se è vero che Trebisacce ha vIssuto momenti di grandi emozioni e anche vero che le prove sono state molto dure, non tanto per fronteggiare le decine e decine di migliaia di presenze, ma anche per le responsabilità assunte. Siamo stati tenaci e coraggiosi, forse anche un po spregiudicati. Un amministratore avveduto deve capire soprattutto questo: deve essere animato sempre dalla passione e deve essere visionario. Solo così miglioriamo, cresciamo e saremo portatori di idee nuove e di rinnvoata speranza.

Siamo fieri di aver fatto sentire orgogliosi tutti i concittadini della nostra Trebisacce, consapevoli che i tanti momenti di incontro contribuiscono alla crescita del sentimento dell’appartenenza e al rafforzamento del tessuto sociale”.

