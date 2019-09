Bellolampo, Figuccia: “Niente soccorsi dalla regione ad Orlando”

“Bellolampo? L’ho sempre sostenuto. Una bomba ad orologeria sopra la nostra testa, soprattutto sopra la testa di quei cittadini che vivono alla periferia di Palermo tra i quartieri Michelangelo Bellolampo ma anche dei Comuni Capaci e Torretta.

In queste ore con un decreto del dipartimento regionale energia, la regione verrebbe in soccorso al comune di Palermo stanziando ben 7 milioni di euro per portare via i rifiuti. Tamponamento pro tempore, perché tra qualche mese saremo al punto di partenza. Ma prima di ogni altra cosa, non comprendo fino in fondo la logica di premiare chi in quarant’anni non ha saputo gestire il problema dei rifiuti, relegando la quinta città d’Italia a condizioni di vivibilità da terzo mondo. Qualcuno plaude addirittura alla governance di Rap abituata dal nostro sindaco ad un mantenimento statalista e poco produttivo. Ecco perché il massimo cui possa aspirare questa amministrazione è quello di toglierci i rifiuti dai piedi per metterci lì sulla nostra testa, sopra il nostro monte Cuccio ammorbato come non mai. E così soprattutto nelle ore notturne, i venti avvelenati all’essenza di biogas sprigionati dalle mantagne nella montagna, raggiungono anche a chilometri di distanza, le case dei palermitani. Nulla è stato fatto in questi anni che possa essere ascrivibile ad una proposta seria e concreta. Nulla è stato fatto per attivare una raccolta differenziata integrata e non assolutamente velleitaria come quella attualmente presente. E allora perché mai debba piangere il il giusto per il peccatore? Perché mai la regione debba dare un messaggio di sussidiarietà ad un sindaco che governa da quarant’anni Palermo è che non si è mai preoccupato minimamente di risolvere la questione quando tantissimi amministratori locali di altri comuni si sforzano ogni giorno di offrire alla cittadinanza che rappresentano servizi idonei e città pulite?Un’impostazione che lascia esterrefatti e che mi spinge oggi a partire dalle 18.00, ad essere presente in discarica, per portare tutta la mia solidarietà ai cittadini residenti nei dintorni”

