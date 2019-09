Palermo: Rifiuti. Report e video attività polizia municipale contro incivili

Non si ferma l’attività della polizia municipale contro gli incivili che gettano illegalmente rifiuti di ogni tipo. Dal lo scorso luglio, sono stati 381 i verbali redatti dagli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità e del Nopa, nucleo operativo protezione ambiente.

Ultime in ordine di tempo, l’operazione svolta nella notte la scorsa settimana con appostamenti con auto civetta per intercettare trasporti e conferimenti illeciti di rifiuti, dove è stato bloccato un trasporto illecito, con il sequestro di un mezzo e la denuncia penale per due persone e in via Goethe, sono stati sequestrati due motoape cariche di materiali ingombranti. I veicoli trasportavano pezzi di mobili tra cui tavole in legno e pannelli provenienti dalla dismissione di mobili d’arredamento. Gli ingombranti stavano per essere smaltiti in maniera irregolare. Al controllo dei documenti entrambi i mezzi sono risultati sprovvisti di copertura assicurativa e di targa e i conducenti erano momentaneamente privi di patente di guida.

“Il mio plauso – commenta il sindaco Orlando – va alla polizia municipale che insieme a noi e ai cittadini perbene condivide una battaglia di civiltà a difesa del decoro della nostra città. Andiamo avanti senza sosta e tutti devono capire che la musica è cambiata”.

Questi i numeri delle operazioni della Polizia Municipale dal luglio 2019.

• 140 verbali nell’ambito della raccolta differenziata;

• 219 verbali da 166€ per abbandono rifiuti;

• 10 verbali per abbandono di ingombranti;

• 7 verbali da 600€ per abbandono di grosse quantità di rifiuti;

• 1 verbale da 1200€ per abbandono rifiuti pericolosi su suolo pubblico;

• 1 verbale da 516€ per formulario rifiuti incompleto;

• 3 verbali da 3100€ ad autocarri senza formulario di rifiuti;

• 17 lidi multati per violazione dell’ordinanza “plastic free”;

• 10 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico con cassoni scarrabili pieni di rifiuti;

• 10 autocarri sotto sequestro per trasporto illecito di rifiuti;

• 12 soggetti denunciati all’autorità giudiziaria.

