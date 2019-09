Dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre sarà Expo del Pistacchio

BRONTE – Ecco le date del prossimo Expo del Pistacchio, organizzato dal Comune di Bronte, guidato dal sindaco Graziano Calanna.

La tradizionale sagra dell’Oro verde dop si svolgerà dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre. In questi due fine settimana la città di Bronte non solo si trasformerà in una naturale vetrina del suo verde pistacchio, con un programma che è ancora in fase di realizzazione.

“Ci lavoriamo da settimane, – afferma il sindaco – ma ancora nessuno degli eventi è stato scelto. Le notizie apparse sui social e siti web purtroppo sono solo fake news. Presto completeremo il palinsesto delle manifestazioni e pubblicheremo il calendario definitivo degli eventi. Solo allora si potrà essere certi degli spettacoli che questo Expo offrirà ai rescindenti ed ai visitatori”.

Intanto questa sarà di certo un’edizione speciale. Si tratta infatti dell’Expo/Sagra numero 30. “E ci teniamo a sottolineare – continua Calanna – che si tratta dell’Expo del Pistacchio verde dop di Bronte. Un pistacchio diverso nel gusto e soprattutto nei colori rispetto a tutti gli altri pistacchi del mondo. Riconoscerlo non è difficile. – spiega Calanna rivolgendosi ai consumatori – Anzitutto attenzione alla forma, perché quello di Bronte è allungato e poi guardate bene il colore. Tolto il guscio la pellicina della buccia, infatti, ha un colore che tende al violaceo, o meglio, al melanzana, con riflessi verde chiaro, mentre all’interno mostra il tipico colore verde smeraldo.

Ricordate, – conclude – il pistacchio di Bronte non è mai giallo e non ha neanche quel verde acceso che spesso notiamo in qualche pubblicazione”.

E quest’anno è proprio l’anno della racconta. “Come ogni 2 anni, nel mese di settembre – conclude il sindaco – gran parte della nostra cittadina di Bronte si trasferisce in campagna per raccogliere il prezioso pistacchio. Gli esperti ci dicono che l’annata è ottimale. Venire alla 30’ edizione dell’Expo del pistacchio sarà anche l’occasione per assaggiarlo fresco”.

Com. Stam.