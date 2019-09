Tre milioni di euro, per la costruzione di asili nido, destinati alle città metropolitane

Ordine del giorno del gruppo consiliare del M5s: Pogliese presenti la documentazione e sottoscriva l’atto entro i termini. Catania, 4 settembre 2019 – I comuni capoluogo hanno la possibilità di integrare i fondi per i Patti per lo Sviluppo delle Città metropolitane del Mezzogiorno, per la costruzione di nuovi asili per l’infanzia.

Ad aprile il Ministro per il Sud, con una nota, ha proposto di assegnare un fondo di 21 milioni di euro per un “Piano straordinario asili nido” (inteso come integrazione dei rispettivi Patti per lo Sviluppo), destinando 3 milioni di euro a favore di ciascuna città metropolitana, in una linea d’intervento nell’area tematica “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione”.Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha deliberato questo incremento di fondi. Ma ogni città metropolitana, per potere accedere all’ulteriore finanziamento, deve stipulare un “atto aggiuntivo” al Patto per lo Sviluppo, sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal sindaco della città. Entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca dell’assegnazione. L’atto aggiuntivo dovrà essere basato su specifici progetti per la realizzazione di asili nido, con relative schede tecniche, e dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 novembre.Sarebbe un peccato perdere questa opportunità. Ieri il gruppo consiliare del M5s ha presentato un ordine del giorno per impegnare il sindaco Pogliese a trasmettere i progetti e a sottoscrivere l’atto aggiuntivo entro i termini stabiliti. “Catania ha fame di asili nido e, ancora una volta, malgrado siamo all’opposizione e non toccherebbe a noi ‘pedalare’, non possiamo permetterci di perdere finanziamenti così importanti. A disposizione del nostro comune ci sono 3 milioni di euro, che darebbero una bella boccata d’ossigeno non solo alle casse comunali, ma all’intero tessuto economico cittadino. Ed è per questo – precisa la capogruppo del M5s Lidia Adorno, prima firmataria dell’interrogazione – che abbiamo presentato un ordine del giorno che riguarda il Piano straordinario per gli asili nido, fortemente voluto dal ministro del sud Barbara Lezzi. Nuovi posti di lavoro ed inoltre la possibilità di asili nuovi di zecca, con strutture adeguate per i minori in età prescolare. Per le famiglie ci sarebbe finalmente l’occasione per soddisfare le proprie esigenze e vivere in serenità la gioia di essere genitori”.

