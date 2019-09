La dolcezza in un risotto: l’ex concorrente di Masterchef Ivan Iurato porta in tavola tutta la sua creatività in uno show-cooking gratuito

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina.

Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Un sapiente mix di sapori: gorgonzola, liquirizia, pere e zafferano sono gli ingredienti principali della ricetta che preparerà Ivan Iurato allo Scavolini Store Catania (Via Torino 25) , sabato 7 settembre dalle ore 18.00.

Durante lo show-cooking, l’ex concorrente di Masterchef, “il migliore di sempre” a detta di Joe Bastianich, darà vita a un piatto originale risultato di tradizioni e anni di esperienza.

Una ricetta dal gusto molto ricercato e pieno di contrasti: un sapore deciso per l’uso del formaggio e delle spezie, ma con una tendenza al dolce grazie ai cubetti di pere e gradatamente amaro grazie all’aggiunta della polvere di liquirizia.

All’evento gratuito e aperto al pubblico, gli ospiti potranno assaggiare la deliziosa creazione e sporcarsi le mani aiutando lo Chef durante la fase di preparazione.

L’ospite speciale

Ivan nasce a Comiso, in Provincia di Ragusa. Studia e si laurea in scienze politiche a Catania con una specializzazione in storia e come primo impiego lavora presso una grossa multinazionale di elettronica. La passione per la cucina nasce da bambino grazie alle avventure culinarie delle nonne e della mamma. Si innamora di quell’ambiente, dell’alchimia che scatenano i profumi, i sapori e i colori di un buon piatto. Decide di mettere in pratica la sua passione studiando e leggendo molto della nouvelle cuisine e, stimolato da amici e parenti, decide di partecipare al programma televisivo Masterchef con ottimi risultati. Da allora si dedica anima e corpo alla cucina e, tra gavetta e ruoli importanti in prestigiosi ristoranti, si afferma come Chef nella sua Ragusa. Nel 2018 partecipa a Masterchef All Stars facendosi apprezzare, soprattutto da Joe Bastianich, per le rinnovate abilità culinarie accompagnate dallo stesso spirito di sempre ma arricchito da nuove esperienze.

Il tema e la ricetta

Per un ottimo risotto, il segreto è il brodo. Questa è la parte iniziale fondamentale per dare i giusti sapori alla ricetta: sedano, cipolla e carota tagliati in maniera grossolana, rosolati in poco olio EVO e portati ad ebollizione in acqua salata. Una volta ottenuto un ottimo brodo vegetale artigianale, occorre occuparsi degli

ingredienti protagonisti del piatto soffriggendo insieme pere, liquirizia, burro e scalogno, per un sapore squisitamente dolce amaro. Dopo aver tostato e portato alla giusta cottura il riso, la ricetta risulta “all’onda” e quindi, come i milanesi insegnano, pronto per essere mantecato a fiamma spenta con gorgonzola e cubetti freschi di pera. Et voilà! Una distesa di chicchi bianchi profumati e deliziosi.

Ma cos’è un piatto senza un tocco di colore? Nella fase dell’impiattamento, Ivan impreziosirà la portata con dei pistilli di zafferano che conferiranno il colore acceso tipico dell’Oro Rosso e incornicerà il tutto con un’ulteriore spolverata nera di liquirizia.

Una ricetta elaborata e originale caratterizzata da un contrasto sensoriale a tutto tondo, per gli occhi e il palato.

Com. Stam.