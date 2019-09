Giuseppe Fichera, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle al Comune di Catania, eletto nel Coordinamento Regionale

Il 2 settembre a Palermo, a Villa Niscemi, gli amministratori locali under 35 di tutta la Sicilia si sono riuniti per rinnovare i propri organi.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato 200 amministratori, tra sindaci, assessori, consiglieri comunali e di circoscrizione, è stato eletto anche il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Catania, Giuseppe Fichera.“Rappresentare il MoVimento 5 Stelle e Catania, in seno ad un organo così rappresentativo in ambito regionale, è per me motivo di orgoglio e di soddisfazione. Si tratta – dice Fichera – di un incarico di grande responsabilità, che cercherò di assolvere con impegno, per meritare la fiducia accordatami e per portare avanti tutte le azioni positive possibili per il bene della nostra città. Desidero, inoltre, ringraziare tutti i colleghi venuti da ogni parte della Sicilia, ed in particolare la consigliera di Termini Imerese, Maria Terranova, per avere sapientemente composto, presentato e guidato la nostra lista”.

Com. Stam. Ric. Pubbl.