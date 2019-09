Droga, una diversa proposta arriva dagli Usa

A Seattle hanno deciso di non combattere più la guerra alla droga, ma di puntare su altre armi. Secondo quanto riferito da Il Post, a Seattle, nello stato Usa di Washington, hanno pensato di decriminalizzare l’uso delle droghe pesanti puntando sull’assistenza medica ed il reinserimento del tossicodipendente, anziché sul carcere e misure repressive varie.

Tale approccio è del tutto pioneristico per gli Stati Uniti, ma non in Europa (da anni è usato ad esempio in Portogallo). Oggi negli Usa ogni 25 secondi viene arrestata una persona per possesso di droga, gli americani che muoiono ogni anno per overdose sono più di quelli morti nelle guerre in Vietnam, Afghanistan ed Iraq messe insieme e quasi un americano su due ha un parente o un amico con un problema di tossicodipendenze. Da un po’ di tempo a Seattle hanno pensato di invertire rotta e chi viene trovato in possesso di un piccolo quantitativo di droga, che si presume per uso personale e non per spaccio, non viene sottoposto a processo penale, ma assistito attraverso una serie di consulenze e servizi sociali. Il sistema costa meno del carcere, dei processi e di tutte le strutture e gli interventi di contorno e si ripaga da sé, perché una persona dipendente da droghe alla lunga ha costi maggiori per la collettività di quelli che si devono sostenere per farla uscire da quella dipendenza e pare che finora il progetto stia funzionando, anche se continuano ad esserci i critici che pensano che solo la minaccia del carcere possa essere utile per forzare le persone a partecipare ai programmi di cura e reinserimento. Invece finora la politica “tradizionale” statunitense in tema di droghe non ha dato grandi risultati.

Ciro Cardinale

CS