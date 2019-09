Reddito di cittadinanza, da oggi il via agli impieghi

Inizia oggi la fase di avvio dei disoccupati col reddito di cittadinanza agli impieghi individuati dai navigator.

Ma ciò non sarà per tutti. Solo due disoccupati su tre nel Mezzogiorno, questa la stima, potranno firmare il patto per il lavoro ed essere indirizzati ad un impiego, per la precisione circa 700mila cittadini (in Sicilia 162.518). I centri per l’impiego quindi a partire da oggi avranno 30 giorni di tempo per convocare i soggetti interessati a cui proporre il patto. Saranno esclusi solo i beneficiari della pensioni di cittadinanza, gli over65, i disabili, che possono però aderire volontariamente, i componenti della famiglia con impegno di cura per bambini sotto i 3 anni o per persone non autosufficienti. Il patto per il lavoro servirà ad identificare le competenze possedute e darà all’aspirante lavoratore la possibilità di accettare almeno una delle tre offerte di impiego (la prima entro 100 chilometri di distanza dalla residenza, la seconda entro i 250 chilometri e la terza sull’intero territorio italiano). 429 saranno i navigator siciliani che dovranno fornire da oggi assistenza tecnica ai disoccupati dell’isola.

Ciro Cardinale

CS