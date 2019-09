Degrado e abbandono all’interno di Villa Pacini a Catania, le considerazioni del comitato Romolo Murri

Piena di ambulanti al suo l’interno e all’esterno dell’area, bambinopoli danneggiata e gli Archi della Marina che, all’occorrenza, diventano bagni a cielo aperto.

Questi sono solo alcuni dei problemi riscontrati dal sottoscritto Vincenzo Parisi, presidente del comitato Romolo Murri, nella centralissima Villa Pacini a pochi passi dal Duomo di Catania. Quella che tutti i cittadini conoscono come “Villa Varagghi” può essere ribattezzata in “Villa Abbandono” a causa di una cronica carenza di interventi di manutenzione straordinaria e di vigilanza. Quello che una volta era uno dei principali salotti buoni della città oggi è ridotto quasi ad un mercatino illegale dove si vende di tutto e dove i vandali sono sempre in azione. Attualmente non ci sono alcune altalene che i ragazzini possono utilizzare per giocare. Senza un piano di vigilanza e rivalutazione Villa Pacini è destinata a restare un cassonetto a cielo aperto dove i soliti incivili buttano di tutto. Un quadro della situazione allarmante dove bisogna inserire anche statue e monumenti, tra cui quello in memoria al musicista e compositore catanese Giovanni Pacini, danneggiati e vandalizzati dai teppisti. Un pessimo biglietto da visita per migliaia di visitatori che da piazza Borsellino passano da qui per raggiungere il Duomo e via Etnea.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

