Tradizione e innovazione tecnologica. Per le nuove imprese premi fino a 20 mila euro con “Cambiamenti 2019”

Parte il concorso nazionale Cambiamenti 2019, quest’anno alla quarta edizione, che mira a valorizzare e coniugare innovazione, tradizioni e sostenibilità nelle nuove imprese italiane. Il premio è organizzato dal CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

L‘iniziativa ha l’obiettivo di selezionare le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni che sono riuscite a promuovere il territorio, il made in Italy e la comunità, in una prospettiva che valorizza la tradizione proponendosi sul mercato in chiave innovativa.Per iscriversi basta consultare il regolamento e compilare il form di iscrizione entro il 15 settembre. Il premio è rivolto alle imprese di persone o di capitali in fase di startup che non abbiano più di 50 dipendenti.All’azienda migliore saranno assegnati 20mila euro in denaro o come primo investimento per una campagna di crowdfunding. Sono previsti inoltre incontri, momenti di formazione di alto livello e servizi pensati ad hoc per l’impresa.Per le aziende che si classificheranno al secondo e terzo posto sono previsti premi di 5mila euro.Tutte e tre le aziende selezionate riceveranno anche un bonus da 2mila euro per servizi di consulenza qualificata con i professionisti CNA della sede territoriale più vicina.Per maggiori informazioni e per prendere visione del regolamento cliccare qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani