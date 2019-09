Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria. Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini

Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore che sarà protagonista di una campagna di cause related marketing.

Il bando lanciato mira a promuovere progetti a rilevanza nazionale nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni. La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici svizzeri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della società.Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad organizzazioni non profit che potranno presentare la propria candidatura attraverso il format online presente sul sito consultabile dal bando.I progetti si possono presentare dal 1 ottobre al 30 novembre.Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti, compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare. Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit: Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e operativa in Italia. Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente sul sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori; il cui progetto si colloca nel campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga prevalentemente in Italia; il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo. Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale. E’ necessario allegare al progetto: l’Atto Costitutivo dell’organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio (ultimo approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione sarà effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale che riunisce i ricercatori italiani nel mondo. . Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani