Matematica. Concorso per 30 borse di studio e 2 borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea

L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” bandisce un concorso a n.30 borse di studio riservate a studenti che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di “Scienze Matematiche” (classe L-35), con esclusione del corso di laurea magistrale, per l’anno accademico 2019-20.

Le borse sono riservate a studenti che si iscrivono presso Università in cui sia presente, alla data della scadenza del bando, presso i Dipartimenti di afferenza del corso di laurea in matematica, una Unità di Ricerca INdAM.Per l’elenco delle Università in cui è presente INdAM visitate la pagina dedicata del sito ufficiale.Al concorso possono partecipare tutti coloro che nell’ultimo anno scolastico hanno conseguito un diploma di maturità di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso ai corsi di studio in matematica. Le borse verranno assegnate a seguito di una selezione, su base nazionale, effettuata attraverso una prova scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 e che i candidati potranno sostenere in una qualunque delle sedi universitarie indicate nell’allegato A del bandoLe borse, dell’importo di € 4.000,00 lordi, avranno la durata di dodici mesi e saranno rinnovabili, per tutta la durata legale del corso di laurea. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, anche sotto forma di vitto o alloggio gratuito, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Nel caso in cui la percentuale dei vincitori di un dato genere sia inferiore ai due terzi del rapporto fra il numero di partecipanti di quel genere e il numero totale di partecipanti, saranno assegnate, seguendo la graduatoria, due borse aggiuntive ai candidati di quel genere, purché risultati idonei. Le domande potranno essere inviate esclusivamente on-line compilando lo schema sul sito ​. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire tassativamente entro il 9 settembre 2019 alle ore 16,30.

Com. Stam. fonte Informa Giovani