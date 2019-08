Fondi per smaltimento amianto da edifici pubblici siciliani

Lo Stato ha deliberato la concessione di fondi per smaltire l’amianto che riveste ancora alcuni pubblici edifici dell’isola. Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato infatti il decreto del Ministero dell’ambiente per il finanziamento di interventi per bonificare nove edifici siciliani, per un importo complessivo pari a 45 mila euro.

In particolare saranno tre gli edifici da bonificare a Sciacca per 5 mila euro, uno a Catania per 10 mila euro, quattro a Nizza di Sicilia per 15 mila euro ed uno a Milazzo per 15 mila euro. Questi interventi si sommano ai 140 previsti complessivamente in Italia, con un investimento globale di 870 mila euro per la messa in sicurezza di numerosi edifici, “una grande opportunità per liberare dall’amianto tante strutture pubbliche disseminate su tutto il territorio nazionale”, come ha dichiarato alla stampa il ministro Sergio Costa nel presentare il progetto.

Ciro Cardinale

Com. Stam.