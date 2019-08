Consumatori, oltre cento siti assicurativi falsi

Una denuncia dall’Unione nazionale consumatori. Nel mondo del web ci sono più di cento siti falsi che vendono polizze assicurative anch’esse, ovviamente, false, creando danni enormi agli ignari consumatori.

Finora si contano in 112 i siti falsi scoperti dall’Unione ed il 2019 non è ancora finito. Appaiono così necessari interventi più decisi da parte delle forze dell’ordine, degli organismi di controllo, primo fra tutti l’Ivass, che pure fanno la loro parte, e soprattutto del legislatore, con norme che prevedano pene più severe per questi truffatori, a tutela dei consumatori che in perfetta buona fede sottoscrivono polizze false, allettati spesso da premi molto più bassi di quelli praticati dalle classiche agenzie assicurative sotto casa. Per intanto il consiglio da dare ai consumatori è sempre quello di fare attenzione a sconti ed offerte strabilinanti, chiedere più preventivi, non solo online ma presso le classiche agenzie, e controllare tutte le clausole del contratto. Tra l’altro sottoscrivere una polizza falsa è come non averne affatto, col rischio in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine di vedersi sequestrare patente e veicolo, perché si sta viaggiando senza copertura assicurativa, ed in caso incidente di dovere pagare tutti i danni di tasca propria, danni che potrebbero essere davvero molto, ma molto alti.

Ciro Cardinale

CS