Consumatori, meglio non usare il bancomat

Per pagare è meglio non usare il bancomat e tutte le carte di debito. Lo dice un ex truffatore, che spiega pure perché è meglio usare una carta di credito.

Sul sito di economia e finanza Wall street Italia Frank Abagnale, ex truffatore e falsario statunitense, poi consulente finanziario, spiega perché a suo parere è meglio non usare le carte di debito, come il bancomat o postamat, per pagare ed evitare così i furti di identità ed il prelievo abusivo di soldi. Con il furto d’identità ci rubano nome, indirizzo, numero di conto, dati sensibili, ecc. per ottenere con essi denaro e credito a nostro nome e l’uso frequente della carta di debito per fare acquisti “è certamente e veramente il peggior strumento finanziario mai dato al consumatore americano”, dice Abagnale. Perché? Semplice. Ogni volta si usa si mettono a rischio i propri dati sensibili ed i propri soldi tenuti nel conto corrente, in quanto il prelievo dei soldi dal conto e dei dati è immediato, al momento esatto della spesa e la transazione non si può mai annullare o contestare. In pratica è come se pagassimo in contanti. Con la carta di credito invece questo non succede, perché quando si fanno gli acquisti si spendono i soldi della compagnia che ha emesso la carta. Sarà poi la banca presso cui abbiamo aperto il conto a saldare a metà o a fine del mese successivo alla spesa, secondo le condizioni contrattuali concordate. Nel frattempo i nostri soldi guadagnano gli interessi sul conto ed in caso di prelievo indebito di dati o di soldi dal conto tramite la carte ne risponde solo la banca ed il consumatore non sarà mai responsabile di eventuali acquisti effettuati da terzi indebitamente a suo nome, che potranno essere contestati ed annullati dalla banca, che provvederà a cassare la carta rubata, rilasciandone subito un’altra “vergine”. “Infine – consiglia ancora Abagnale – è bene ridurre al minimo l’uso degli assegni e state attenti a esaminare frequentemente i vostri estratti conto bancari”, in modo da capire se ci sono prelievi “strani” da contestare entro un mese dall’arrivo dell’estratto conto. Parola di ex truffatore.

Ciro Cardinale

CS