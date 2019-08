Palermo: Commemorazioni. Ricordato il vigile del fuoco Nicola Billitteri

Oggi pomeriggio in piazza Generale Cascino si è svolta una cerimonia di commemorazione di Nicola Billitteri, il Vigile del Fuoco morto il 27 agosto di venti anni mentre con alcuni colleghi era intento a spegnere le fiamme dolose in un negozio.

Presente alla cerimonia, che si è svolta in prossimità del cippo commemorativo posto nel 2016 dall’Amministrazione comunale, il Vicesindaco, Fabio Giambrone, che ha dichiarato che “Oggi come ieri e come sarà domani, è per noi e per tutta la nostra comunità un doverericordare Nicola Billitteri e tutti i suoi colleghi morti o feriti. E’ un dovere rendere onore a questi cittadini che ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra e la nostra sicurezza.”Il sindaco Leoluca Orlando, ricordando che tutti i figli di Billitteri sono oggi nel Corpo dei Vigili del Fuoco, ha rivolto “un affettuoso ringraziamento alla moglie Letizia e ai figli Salvo, Virgilio e Maria per il loro composto dolore e per la passione che mettono nel ricordarlo e proseguirne l’impegno per la comunità”.

Com. Stam.