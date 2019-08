Marketing, nuova strategia H&M per dire addio agli sconti: vendite a rate

Potrebbe essere l’idea copernicana per svegliare il sonnacchioso mondo delle vendite di abbigliamento, dove ormai tra mode che vanno e ritornano, acquisti online e sconti vari, ci sono pochissimi spazi di manovra. H&M, il noto colosso scandinavo di abbigliamento a buon prezzo molto apprezzato dai giovani, ha pensato di lanciare una novità per liberarsi dalla tirannia degli sconti per svuotare negozi e magazzini. L’idea non è del tutto nuova, come riferisce Business insider, ma potrebbe esserlo nel campo dell’abbigliamento: compri oggi e paghi domani, anche a rate.

In questo modo si spingono i consumatori, pensano in H&M, da tentennamenti e dubbi al momento dell’acquisto (lo compro o non lo compro? aspetto gli sconti? lascio stare, tanto metto quello che ho gia in casa…) che frenano i consumi. Invece con questa strategia di vendita, potrò entrare in un negozio H&M, vedere un capo che mi piace, andare alla cassa, acquistarlo oggi, indossarlo subito e pagarlo dopo, anche a piccole rate mensili. In questo modo in H&M – pensano – non avranno più fondi di magazzino da smaltire con saldi e offerte varie, la merce verrà venduta “fresca” e ti fidelizzano pure i clienti, legandoli a sé con questa lunga catena di compere e rate da pagare.

