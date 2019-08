Fabrizio Micari, ieri pomeriggio al Palazzo Municipale si è incontrato con il Sindaco Alberto Di Girolamo e con gli studenti della “Summer School” 2019

Importante presenza ieri pomeriggio al Palazzo Municipale di Marsala. Su invito del Direttore e della Coordinatrice della “Summer School”, Giorgio Scichilone e Luana Alagna, nonché del Sindaco della Città di Marsala, Alberto Di Girolamo, è stato ospite nel palazzo di Città il Magnifico Rettore dell’università di Palermo Micari. L’occasione è stato l’incontro con i discenti della “Summer School”.

Nel suo intervento il massimo esponente dell’Ateneo palermitano ha avuto parole di elogio nei confronti del Sindaco Di Girolamo e degli organizzatori. Ha parlato della “Summer School” come di un vero e proprio evento culturale e formativo che quest’anno punta la sua attenzione su un tema di grandissima attualità “Mare Nostrum? Geopolitiche del Mediterraneo – Schiavitù temporanee, giustizia, riconoscimento”. Sempre Micari ha anche puntato l’attenzione sul decentramento parlando dell’Ateneo di Palermo come Università della Sicilia Occidentale con il coinvolgimento di diverse altre sedi periferiche come quella per la laurea in Viticoltura ed Enologia di Marsala. Nessuna città – ha affermato Micari – merita questo corso di laurea più di Marsala terra a vocazione vitivinicola.

Da parte sua il Sindaco nel ringraziare il Rettore per la Sua presenza ha ribadito il suo forte impegno per fare in modo che presto la nostra Città abbia una sede adeguata che ospiti stabilmente il Corso di Laurea in Enologia e Viticoltura.

Simpatico ed interessante anche il dibattito instauratosi fra Micari e i partecipanti alla Summer School, 25 giovani, tutti laureati, provenienti da ogni parte d’Italia. Per loro oltre che un occasione per partecipare ad un validissimo evento formativo – come ha evidenziato il Sindaco Di Girolamo – anche per conoscere un territorio unico ricco di bellezze di diverso genere.

Oggi intanto i partecipanti alla Summer School hanno avuto modo di assistere, nella meravigliosa cornice dell’Isola di Mozia, alle lezioni tenute dai docenti Francesco Benigno, (“Normale” di Pisa), Elena Pulcini (Firenze) e Esteban Perez Alonso (Granada – Spagna).

Cresce, infine, l’attesa per l’incontro (aperto al pubblico) di domani pomeriggio, 28 agosto, alle ore 18,00, presso Cantine Bianchi. Verrà presentato il libro “Modelli Criminali” di Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino. E’ sarà proprio il già Procuratore della Repubblica di Roma a presentare il suo ultimo lavoro. Con lui discuteranno il giornalista Giacomo Di Girolamo e Alessandro Bellavista, direttore Dems dell’Università di Palermo.

Com. Stam.