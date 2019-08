Aeroporto di Trapani: Salvatore Ombra incontra Pino Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani

Definita con il dirigente generale del Turismo Lucia Di Fatta la road map per ottenere in tempi strettissimi i fondi stanziati dalla regione per investire sulle rotte della summer 2020

Proseguono gli incontri istituzionali del neo presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, Salvatore Ombra che, questa mattina, ha avuto un confronto cordiale e propositivo con il presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace che si è reso disponibile a dare forte impulso allo sviluppo dello scalo di Trapani Birgi.«Il tempo è il nemico ed è necessaria una forte unione di intenti per fortificare il ruolo dell’aeroporto di Trapani – ha sottolineato il presidente Salvatore Ombra – per questo stiamo concentrando in questi giorni agostani, le interlocuzioni necessarie per fare squadra e acquisire tutte le risorse disponibili per il rilancio e la stabilizzazione economica dell’aeroporto. Con il presidente Pino Pace – prosegue il numero uno di Airgest – abbiamo convenuto la necessità di coinvolgere tutti i sindaci nel minor tempo possibile, al fine di trovare uno strumento che possa consentire di finanziare l’aeroporto nel prossimo futuro».Confronto anche con la dirigente del Turismo per i fondi della Legge 14 “Salva Airgest”Lunedì 26 agosto, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, insieme al consigliere Carmela Madonia, al direttore Michele Bufo e al responsabile amministrazione e finanza Dario Sorbello, è stato ricevuto a Palazzo D’Orleans da Lucia Di Fatta, dirigente generale dell’assessorato regionale al Turismo per la disamina della recente L.R. 14/2019 che riguarda gli “interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi” e la verifica delle attività propedeutiche ad una rapida attivazione degli strumenti che dovranno consentire già dalla prossima estate l’avvio di un rilancio operativo dello scalo di Trapani.«Abbiamo individuato la road map per definire il percorso necessario per una tempestiva messa a disposizione delle somme stanziate dalla Regione Siciliana per incidere fattivamente sull’incremento delle rotte per la stagione Summer 2020 e anche in questo caso – ha concluso il presidente Ombra – ci siamo dati tempi strettissimi».

