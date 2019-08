“Le Notti di BCsicilia”: Pisano Etneo, una serata dedicata a Leonardo da Vinci

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà oggi, domenica 25 agosto 2019 alle ore 20,00 l’iniziativa: “Leonardo da Vinci, tra realtà e immaginario”, a cura della storica d’arte prof. Maria Teresa di Blasi: una serata in onore del grande genio del Rinascimento.

L’appuntamento è alla “Cisternazza”, storico complesso monumentale situato nei pressi della Chiesa san Giuseppe a Pisano Etneo, piccolo borgo del Comune di Zafferana Etnea. La manifestazione è promossa dall’Associazione Cultura e Ricreativa Andrea Riggio in collaborazione con BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e con il patrocinio della Regione Siciliana. Per informazioni: Tel. 347.4015983 – Email: segreteria@bcsicilia.it.Nel suggestivo spiazzo della “Cisternazza” di Pisano si parlerà di Leonardo da Vinci in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla sua morte. L’incontro tratterà le seguenti tematiche: Leonardo e gli studi di fisiognomica, il paesaggio in Leonardo, le opere più importanti e committenti. Non sarà la solita lezione di storia dell’arte ma verranno affrontati argomenti di grande attualità quali le invenzioni di Leonardo e le attuali applicazioni, Leonardo e la psicanalisi, Leonardo e il cinema. Grande spazio sarà dato alla descrizione delle opere più importanti: l’Annunciazione di Maria, la Vergine delle rocce, la Gioconda e l’Ultima cena. Per finire si parlerà di Leonardo e i conflitti mondiali quando, a causa dei bombardamenti, il cenacolo venne messo in sicurezza utilizzando i primi sistemi di conservazione dei beni culturali. Per finire in leggerezza verranno presentati gli sceneggiati televisivi e i film a lui dedicati: La vita di Leonardo di Castellani, Non ci resta che piangere, Il codice da Vici e Monuments men.

