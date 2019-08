La Città Ideale di Leonardo / Tributo fotografico

L’associazione culturale dotART, nell’ambito del festival Trieste Photo Days 2019, lancia tramite la piattaforma Exhibit Around una nuova call for entries gratuita per il progetto “La città ideale di Leonardo”.

Cerchiamo fotografi interessati a candidare foto singole e/o progetti/portfolio per un omaggio fotografico collettivo al genio di Leonardo Da Vinci, a cinquecento anni dalla morte del grande artista.

L’omaggio verterà attorno al Leonardo architetto/urbanista e alla sua “Città Ideale”. Opere fotografiche su soggetti esistenti dell’architettura Leonardesca e opere liberamente ispirate al tema della Città Ideale. Le foto dovranno rientrare in una delle seguenti aree tematiche: La Città e l’Acqua / Geometria & Prospettiva / Fotografia Aerea (vedi regolamento in fondo all’articolo).

Le migliori opere, selezionate da dotART, entreranno a far parte del progetto multidisciplinare, che comprenderà:

Exhibit Around selezionerà il miglior autore del progetto e lo premierà con un soggiorno gratuito di 3 notti a Trieste in occasione della presentazione del volume fotografico, nell’ambito di Trieste Photo Days 2019.

La Call è aperta dall’11 luglio al 15 settembre 2019 ed è completamente gratuita.

TPD Book Award 2019

Nell’ambito di Trieste Photo Days 2019, festival internazionale della fotografia, l’associazione dotART lancia la terza edizione del TPD Book Award 2019, Call for Dummies gratuita per la selezione di un progetto fotografico autoriale da produrre come Libro. L’obbiettivo è dare la possibilità al fotografo vincitore di produrre e promuovere a livello internazionale il proprio progetto fotografico, che verrà pubblicato come volume cartaceo da dotART.

Tadashi Onishi con Lost in Shinjuku, mentre l’Zisis Kardianos, con il progetto InLimbo e il giapponese Hiro Tanaka con Around 42nd and 7th. La prima edizione del premio, nel 2017, è stata vinta dal giapponesecon Lost in Shinjuku, mentre l’ anno scorso ci sono stati due vincitori ex aequo: il greco, con il progetto InLimbo e il giapponesecon Around 42nd and 7th.

Cos‘è una Call for dummies?

È una selezione per un libro fotografico che l’autore presenta in pdf: un progetto con l’ossatura definita, anche se non rifinita e pronta per la stampa. Il “dummy” verrà valutato dalla giuria e il vincitore avrà l’opportunità unica di vedere il suo progetto finalizzato, pubblicato da dotART, promosso e venduto a livello internazionale, con un normale contratto editoriale.

I progetti proposti verranno selezionati da una commissione composta da Nick Turpin, l’art director del festival Angelo Cucchetto e lo staff dell’associazione dotART. Il progetto vincitore sarà prodotto entro fine settembre e verrà presentato in anteprima sabato 26 ottobre 2019 a Trieste Photo Days 2019, dove sarà premiato personalmente da Nick Turpin.