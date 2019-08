Sky presenta “KEMP MY BEST DANCE IS YET TO COME” Diretto da Edoardo Gabbriellini

A un anno dalla scomparsa di Lindsay Kemp, arriva il documentario sulla vita e l’arte del ballerino, mimo, coreografo e regista britannico che ha rivoluzionato la danza e ha fatto da maestro a tanti artisti, da David Bowie a Derek Jarman.

Sabato 24 agosto alle 21.15 su Sky Arte A un anno dalla scomparsa del ballerino, mimo, coreografo e regista britannico Lindsay Kemp, Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) trasmette sabato 24 agosto alle 21.15 in prima TV il documentario KEMP – MY BEST DANCE IS YET TO COME diretto da Edoardo Gabbriellini presentato allo scorso Biografilm Festival. Il documentario è il racconto dell’ultimo anno di vita di Lindsay Kemp, icona della danza contemporanea, sperimentatore eccentrico e fonte d’ispirazione per tante grandi personalità, come David Bowie, Mike Jagger, Kate Bush, Peter Gabriel o Derek Jarman.

Tra memorie intime, immagini di archivio, interviste di repertorio e confessioni private colte nella sua casa a Livorno, Lindsay Kemp ripercorre tutta la sua carriera e la sua sorprendente vita di artista. Davanti alla macchina da presa rammenta il suo rapporto con la sua famiglia, il suo amore sconfinato per la danza e lo spettacolo nonché i film, gli artisti e i musicisti che lo hanno maggiormente influenzato. E ancora il ricordo delle rappresentazioni più ardite da lui messe in scena, come Flowers o Salomè, il rapporto con il pubblico e con la critica e la storia dei tentativi fatti per realizzare il suo ultimo spettacolo dedicato al personaggio di Dracula. Un documentario che è quasi un autoritratto, capace di rivelare tutta la forza e la poesia dell’arte senza tempo di Kemp. Un lungo e sincero dialogo che Kemp fa con se stesso senza indugi e durante il quale emergono, come in un controluce, l’uomo e le sue tante maschere.

KEMP – MY BEST DANCE IS YET TO COME diretto da Edoardo Gabbriellini è una produzione MAMMUT FILM. Realizzato con i sostegni selettivi della DGC Cinema e dalla Toscana Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema in collaborazione con Sky Arte. In onda sabato 24 agosto alle 21.15 è disponibile anche su Sky On Demand.

Com. Stam.