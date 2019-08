Avvocato in sciopero? Sentenza nulla

La sentenza pronunciata in assenza dell’avvocato difensore dell’imputato in sciopero è nulla per mancata assistenza legale, se il giudice non ha concesso il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza.

È questa la sintesi di una sentenza recentemente resa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, la numero 35102/2019, pubblicata dal quotidiano Italia Oggi. La vicenda. Un imputato era stato condannato in primo grado ed in appello. Il legale fa allora ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità della decisione di merito per essere stata pronunciata quando l’avvocato dell’imputato era in sciopero, così come comunicato ai giudici. Nonostante ciò gli stessi hanno emesso la sentenza. Da qui la recente decisione della Corte suprema, che ha ritenuto nulla la pronuncia di merito sentenza di merito.

Ciro Cardinale

CS