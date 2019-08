Re.Se.T. presenta il programma dei lavori e la situazione della manutenzione del Verde in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2020/2021

Si è svolto stamani, a Palazzo Galletti, un incontro nel corso del quale Re.Se.T. ha presentato il piano di manutenzione del verde – finanziato con i fondi del Patto per il Sud per circa un milione di euro, nell’ambito del Contratto di servizio dell’azienda – ed il programma dei lavori in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020.

Presenti all’incontro il vice sindaco ed assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone, l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano, il presidente di Re.Se.T., Antonio Perniciaro oltre a funzionari e tecnici delle Aree della Scuola e del Verde e di Re.Se.T. Nel corso della riunione odierna si è stabilito che, entro il 13 settembre, la Re.Se.T. interverrà in tutte le scuole ed asili di competenza del Comune (circa 250 plessi), secondo il cronoprogramma allegato.A partire dalla prossima settimana Re.Se.T verificherà la situazione degli asili nido comunali oggetto di lavori nel corso del 2017.I sopralluoghi saranno finalizzati a verificare lo stato dei luoghi per rilevare le azioni necessarie a ripristinare le condizioni a fine progetto.Per quanto riguarda le scuole, si inizierà domani con un sopralluogo presso i diversi plessi della scuola Lombardo Radice.“La scuola palermitana – dichiara il sindaco, Leoluca Orlando – è sempre più una “casa comune” della nostra comunità. È il luogo in cui i nostri figli e nipoti trascorrono, con gli educatori e con il personale, gran parte della loro giornata, dove si costruiscono relazioni e rapporti sociali. Offrire le scuole nelle migliori condizioni possibili, oltre che un dovere, diventa quindi un modo per costruire e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, un modo per stimolare una partecipazione attiva alla vita cittadina”.“Un momento di messa a punto di una strategia di intervento complessiva per le scuole di competenza comunale – dichiarano Giambrone e Marano – cui seguiranno altri con AMG e per la pianificazione delle manutenzioni. In questo caso, grazie alle maestranze RESET e ai fondi del Patto per il Sud, con particolare attenzione agli spazi esterni e verdi dei nostri edifici, che rappresentano spazi, con quelli sportivi e le palestre, di cui è importante favorire la fruibilità in tutta sicurezza e possibilmente aprendoli alla comunità e alle famiglie, che così saranno ancora più partecipi e sentiranno ancor più come “proprie” le scuole frequentate dai nostri bambini”.

Com. Stam.