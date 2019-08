Palermo: Kalsa. Nasce booq – bibliofficina di quartiere

Nell’ex convento delle Artigianelle, di proprietà del Comune di Palermo, aprirà tra pochi mesi “booq – bibliofficina di quartiere”.

Questa mattina, infatti, l’Associazione di promozione sociale, che ha avviato il progetto, ha firmato il contratto con l’Amministrazione comunale per la concessione dei locali che si trovano in piazza Kalsa e a breve inizieranno i lavori, a carico dell’associazione, per la ristrutturazione e l’allestimento degli spazi.



L'idea di booq nasce nel 2014 da un'azione collettiva cittadina di apertura di uno spazio sociale in vicolo della Neve all'Alloro e con l'assegnazione dei nuovi vani in piazza Kalsa si concretizza il progetto di biblioteca e spazio di quartiere che metterà a disposizione della cittadinanza un patrimonio di libri per adulti e bambini, attrezzature per il fai da te e l'auto-costruzione, dotazioni multimediali, giochi e servizi. La biblioteca e officina sarà un ambiente accessibile e inclusivo, con attività educative polivalenti che contribuiranno ad offrire occasioni formative ed esperienze ludiche e culturali ai bambini, ragazzi e alle famiglie del quartiere. La firma del contratto di concessione sancisce un'alleanza tra il Comune di Palermo e il terzo settore cittadino, uniti nell'intento di aprire spazi e fornire occasioni di crescita per diminuire il tasso di povertà educativa e le disuguaglianze di un quartiere complesso e variegato come quello della Kalsa.

A piazza Kalsa, in una porzione dei locali dell’ex convento delle Artigianelle di proprietà del Comune di Palermo, aprirà tra pochi mesi booq – bibliofficina di quartiere.

Il 20 agosto l’Associazione di promozione sociale booq firma il contratto con il Comune di Palermo per la concessione dei locali e subito dopo inizieranno i lavori a spese dell’associazione per la ristrutturazione e l’allestimento degli spazi inutilizzati che versano al momento in condizioni precarie.

booq nasce nel 2014 da un’azione collettiva cittadina di apertura di uno spazio sociale in vicolo della Neve all’Alloro e con l’assegnazione dei nuovi spazi in piazza Kalsa si concretizza il progetto di biblioteca e spazio di quartiere che metterà a disposizione della cittadinanza un patrimonio di libri per adulti e bambini, attrezzature per il fai da te e l’auto-costruzione, attrezzature multimediali, giochi e servizi.

La biblioteca e officina sarà uno spazio accessibile e inclusivo, con attività educative polivalenti che contribuiranno ad offrire occasioni formative ed esperienze ludiche e culturali ai bambini, ragazzi e alle famiglie del quartiere.

La firma del contratto di concessione sancisce un’alleanza tra il Comune di Palermo e il terzo settore cittadino, uniti nell’intento di aprire spazi e fornire occasioni di crescita per diminuire il tasso di povertà educativa e le disuguaglianze di un quartiere complesso e variegato come quello della Kalsa

Sostenuta e voluta dalle associazioni che operano nel quartiere, booq apre grazie al sostegno del progetto Dappertutto. Territori e comunità per inventare il futuro, finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale, avviato nel 2018 da una parternship di associazioni e istituzioni con capofila il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci. Sarà uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, alla socialità e all’accoglienza, un luogo fisico di fruizione e produzione culturale che garantisca l’accesso alla cultura per tutti.

Dappertutto attiva un percorso di contrasto alla povertà educativa e ha come obiettivo quello di sostenere la creazione di una comunità educante nel quartiere Tribunali-Castellammare. Tra le azioni previste dal progetto, oltre l’apertura dello spazio booq, ricordiamo:

l’educativa territoriale e gli eventi di quartiere che da settembre torneranno a coinvolgere gli abitanti del quartiere;

la ricerca-azione sul curricolo 0-6 con il coinvolgimento attivo di genitori, insegnanti ed educatori della città ed una formazione destinata ai docenti;

lo sportello di ascolto, il supporto alla primaria e i laboratori creativi nelle scuole;

le azioni di orientamento a sostegno della genitorialità;

le attività di rigenerazione territoriale tra le quali la mappatura di comunità, la creazione di un museo itinerante e laboratori narrativi;

il crowdfunding civico per garantire la sostenibilità al progetto con la creazione di un “fondo di solidarietà” da investire nel quartiere e la creazione di un Comitato educativo che vedrà attivamente coinvolte associazioni, cittadini, insegnanti e genitori nei percorsi attivati sul territorio.

DAPPERTUTTO. Territori e Comunità per inventare il futuro è un progetto finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa dei bambini – Bando Prima Infanzia 0-6 e realizzato sul territorio del quartiere Tribunali Castellammare della I Circoscrizione della città di Palermo da una rete che vede come capofila il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci e partner l’Istituto Comprensivo Statale “Amari Roncalli Ferrara”, l’Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia del Comune di Palermo, il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, le Associazioni Comitato ADDIOPIZZO, booq, CLAC, Centro Internazionale delle Culture UBUNTU, Handala, Per Esempio, SEND.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

