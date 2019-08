Camilli? E’ il figlio di Modugno

“Mister Volare” ha un figlio “nuovo”. Si tratta di Fabio Camilli che, dopo diciotto anni di battaglie legali, la Cassazione ha riconosciuto essere figlio di Domenico Modugno.

La paternità col Mimmo “nazionale” è stata riconosciuta all’attore Fabio Camilli, nato a Roma nel 1962 da una relazione tra Modugno e la coreografa Maurizia Calì, solo adesso dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, dopo lunghe ed alterne vicende e la scoperta, solo per caso, di questo papà famoso in Italia e nel Mondo. Modugno conobbe la mamma di Camilli, Maurizia Calì, sul palco del teatro Sistina a Roma, durante le prove di “Rinaldo in campo” e da lì il colpo di fulmine ed il frutto del loro amore. Racconta Camilli: “Ho scoperto tutto per caso. Con il terzo figlio di Modugno, Marcello, ci conosciamo da tempo, frequentavamo gli stessi ambienti dello spettacolo e spesso ci facevano notare la somiglianza tra noi, ma ci scherzavamo su. Un giorno una mia amica, fidanzata con Marcello, mi raccontò che Marcello le aveva svelato che eravamo fratelli, pregandola però di non dirmi nulla”. Ma così non fu. Da allora iniziò il lungo e travagliato iter per appurare la verità, giunta definitivamente solo adesso, per opera dei giudici supremi. Risolta la questione genetica, resta ancora in piedi la più spinosa questione economica, con anni ed anni di diritti d’autore per le canzone di papà Mimmo, con una quota parte che spetterebbe sicuramente a Fabio.

Ciro Cardinale

CS