A Mondello si continua a giocare con “Zio Pippo”

Domenica 18 agosto, mentre il sole abbronzava la pelle dei bagnanti, al Centro Giochi di Mondello, piccoli e grandi che non desideravano scottarsi, si sono divertiti con i giochi del Cartellone ideati e condotti dallo Zio Pippo, che da tanti anni anima la spiaggia.

Così, per far vincere i premi offerti dallo sponsor Caffè Monachello, ai mondellani di tutte le età, il noto conduttore ha snodato il gioco dal titolo “I cercatori di…”. Nel tempo massimo di 15 minuti i concorrenti dovevano cercare e portare al Centro Giochi il maggior numero di un oggetto che Zio Pippo suggeriva. Vincitrice del primo match, che prevedeva la ricerca di chiavi, è stata la signora Anna che è riuscita a raccogliere ben 35 chiavi, seguita da Alberto che ne ha trovato soltanto… 26 ed entrambi hanno vinto i premi Monachello. Il secondo match, che prevedeva la raccolta di bottiglie di plastica, è stato vinto dalla signora Concetta che si è presentata con 12 bottiglie di acqua, aranciata e bibite varie per gli amici di capanna che, poi, se le è riportate unitamente al premio vinto. Anche la signora Olga, che ha portato solo 2 bottiglie, si è aggiudicata una brocca di vetro. Altre vincitrici, la signora Vincenza che è riuscita a trovare una borsa con i colori della Juventus e la signora Rosy che ha consegnato 16 orologi di marche diverse. Quindi, Zio Pippo, invitava i piccoli a portare più “pelati” possibili e… astutamente, si presentavano quattro… “capelloni”, ai quali andavano i premi offerti dallo sponsor. Anche la signora Lucia si aggiudicava un premio per aver consegnato una scatola di veri… pelati. Per l’’ultimo gioco, che consisteva nel cercare e portare al Centro Giochi il maggior numero di ciabatte, in pochi minuti sono arrivate molte ciabatte che i giocatori avevano tolte anche a coloro che riposavano. Per calmare gli animi di quest’ultimi, Zio Pippo, ammucchiando tutte le ciabatte pervenute, ha invitato tutti coloro che ne erano stati privati, a fare la corsa… degli scalzi e premiare colui che per primo riusciva a indossare le ciabatte. Vincitore è stato Alberto, un baldo giovanottone che si è guadagnato il premio offerto da Caffè Monachello, tra i calorosi applausi dei numerosi presenti. Domenica 25 agosto, come da programma, si svolgerà il gioco “Tu lo sai? Ma se non lo saprai, con me lo scoprirai”.

Franco Verruso

CS