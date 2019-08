Atti incendiari Tremestieri, convalidato arresto dei 2 piromani, De Luca: “Nessuna pietà contro i trasgressori, in discontinuità con il passato”

Messina: È stato convalidato l’arresto dei due soggetti che, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, hanno appiccato il fuoco alla catasta di legname che avevano posizionato sugli scogli in località Carbonaro a Tremestieri.

L’azione congiunta della Polizia Municipale e di quella Metropolitana, condotta rispettivamente dal Commissario Giovanni Giardina, Responsabile della Sezione Annona e dal Colonnello Antonio Triolo comandante della Polizia Metropolitana, ha superato indenne il vaglio processuale, incassando la convalida dell’arresto dei soggetti imputati dei reati di incendio doloso e di resistenza a pubblico ufficiale.

Il processo è stato rinviato al 20 agosto su richiesta dei difensori degli imputati e definire la pena con il patteggiamento.

“Il risultato odierno conferma l’assoluta professionalità dell’operato della Polizia Locale e segna un importante punto di non ritorno nella strategia di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa che purtroppo, negli anni scorsi, non sono stati contrastati ingenerando la convinzione che a Messina sia consentito vivere ed agire al di fuori delle regole. Così come nella lotta all’ambulantato selvaggio l’amministrazione De Luca ha segnato una linea di discontinuità, attuando una ferma azione di contrasto alla vendita illegale, non disgiunta ad una campagna di proposizione della legalità e della emersione degli illeciti, allo stesso modo si sta operando anche sul tema della tutela ambientale, di cui il litorale marittimo costituisce un patrimonio di estremo valore ed interesse”. A rirerirlo è il sindaco del comune di Messina, on. Cateno De Luca.

“Comprendiamo che dopo decenni di indifferenza e di abuso generalizzati – aggiunge l’Assessore al ramo, Dafne Musolino – alcune fasce della popolazione fatichino ad accettare che le leggi, le ordinanze e in generale tutte le norme che regolano la civile convivenza, debbano essere rispettate e fatte rispettare. Per questa ragione, nel ritenere deprecabili i comportamenti della notte scorsa a Tremestieri e, ancora di più, quelli di questa mattina a Marmora, si invitano tutti i cittadini a non cimentarsi in azioni strumentali con finalità dimostrative, che potranno condurre solo ad una ferma presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale che non esiterà a schierare le proprie risorse per il raggiungimento degli obiettivi già prefissati in campagna elettorale, per la cui attuazione gli elettori messinesi hanno scelto fermamente e convintamente il Sindaco De Luca”.

Com. Stam.