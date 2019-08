Palermo: Rap informa su raccolta rifiuti in città. Azioni sui recuperi

In merito agli interventi su alcune postazioni da cassonetto che avevano sofferto di un calo di efficienza mezzi, l’azienda informa che già stanotte si è intervenuti in quasi tutte le postazioni dei quartieri coinvolti (Villagrazia , Falsomiele e Tonnara Arenella). Nello specifico interventi conclusi nelle vie : Sperone, Sacco e Vanzetti, Spoto, via Di Vittorio, via Di Pasquale, zona Pianell, Bretella laterale viale Regione Siciliana da via Albiri a via Villagrazia, via Largo Entella, Orsa Minore, piazza Tonnara, piazza Bordonaro.

In corso: via Troina , via Sagittario, via Li Puma. Stanotte si azzererà il pregresso con in via Altofonte alta (tratto Malpasso – Mt50) e via Favier.

Venerdì, subito dopo Ferragosto, in programma interventi in via Paruta, via Galletti e bretella laterale viale Regione Sicilia (altezza Parco dei Principe) . Siti, quest’ultimi dove è sempre presente una quantità di rifiuti abbandonati lasciati dai pendolari dei comuni limitrofi.

