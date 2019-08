Nike lancia le scarpe in abbonamento

Non c’è limite alle novità nel commercio elettronico. Per contenere la crisi e venire incontro alle tasche dei genitori, che si trovano a dovere comprare per i loro pargoli in crescita decine di paia di scarpe, dismesse spesso nuove nuove appena poche settimane dopo il loro acquisto, perché il piede di Marco o di Simona è cresciuto troppo in fretta, che fa Nike, la nota ditta di abbigliamento sportivo e di sneakers tanto amate da grandi e piccini?

Si inventa l’abbonamento per le scarpe da bimbo. Il servizio si chiamerà Nike adventure club ed è stato già annunciato sul blog della società. Il servizio partirà a titolo sperimentale negli Usa e poi si estenderà a tutto il Globo. Gli interessati possono iscriversi in una lista d’attesa che prevede tre fasce di abbonamenti per 100 tipi di sneakers rivolte a bambini in età compresa tra i 2 e i 10 anni. Pagando 20 dollari al mese si avrà diritto a 4 paia di scarpe l’anno, con 30 dollari sei paia, con 50, 12 paia. Ricevute ed indossate le scarpe, quando esse saranno divenute piccole per i piedini dei bimbi i genitori potranno tenerle o rispedirle alla Nike, che le donarà in ebneficenza o le riciclerà per rimetterle in vendita. Sembra una bella idea, rispettosa anche dell’ambiente.

Ciro Cardinale