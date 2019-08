Gallerie Capo d’Orlando e Tindari – aperte alla viabilità tutte le corsie, in entrambe le direzioni di marcia. Alto il livello di sicurezza per gli utenti

Da oggi aperte al traffico tutte le corsie all’interno delle gallerie Capo d’Orlando (monte e mare) e Tindari (monte e mare). Eliminati i restringimenti di carreggiata all’interno delle gallerie. Alto il livello di sicurezza per gli utenti

Dalle ore h. 6:00 di oggi sono aperte al traffico tutte le corsie all’interno delle gallerie Capo d’Orlando (mare e monte) e Tindari (mare e monte), in entrambe le direzioni di marcia, per rendere più scorrevole la circolazione autostradale da parte degli utenti che in gran numero, in questo periodo, percorrono la Messina-Palermo per raggiungere località turistiche e/o di origine. Le corsie sono state aperte in via provvisoria a seguito della attestazione del grado di sicurezza delle gallerie ai sensi del D.Lgs 264/06, in recepimento della Direttiva CEE 2004/54 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans-europea.Viabilità con limiti di velocità di 90 km/h e divieto di sorpasso ai mezzi pesanti.L’apertura di tutte le corsie è potuta avvenire per l’elevato livello di lavori realizzati che hanno significativamente migliorato la sicurezza della circolazione. Al fine di consentire l’utilizzo di entrambe le carreggiate è stato realizzato, per ciascuna galleria, un efficiente collegamento con ponti radio per portare dati ed immagini al Centro di Controllo di contrada Scoppo (Centro Radio CAS).Fino adesso la circolazione all’interno delle gallerie Capo d’Orlando e Tindari (monte e mare) era aperta in una unica corsia (restringimento di carreggiata) per senso di marcia (cosiddetta modalità di cantiere) per lavori che erano in corso d’esecuzione. Le gallerie Capo d’Orlando e Tindari, negli ultimi due anni, sono state oggetto di interventi per la messa in sicurezza per il consolidamento delle pareti e delle calotte, nonché per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti tecnologici (ventilazione, illuminazione, antincendio, gestione automatizzata della galleria) alla normativa vigente.Tutti i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta A.T.I. Luigi Notari Spa – Bruno Teodoro S.p.A. Anche le attività di collaudo tecnico-amministrativo, le prove funzionali e i collaudi tecnici sono stati ultimati.I fornici delle gallerie sono posti in comunicazione da due by-pass carrabili, opportunamente segnalati, idonei per il passaggio di veicoli di soccorso e di servizio: rispetto all’imbocco lato Palermo (Capo d’Orlando) e lato Messina (Tindari) i by-pass si trovano ad una distanza rispettivamente di mt 500 e mt 1.140 (galleria Capo d’Orlando) e di mt 700 e mt 1.450 (galleria Tindari). In caso di incendio su un fornice, detti collegamenti rappresentano delle vie di fuga protetta a luogo sicuro temporaneo, rappresentato da filtro pressurizzato con superficie interna pari a circa 20 mq, compartimentato REI 120, o a luogo sicuro dinamico, rappresentato dal fornice adiacente non interessato dall’incendio. Le porte di accesso al filtro sono REI 120 e risultano protette da sensori che attiveranno all’apertura contemporaneamente un allarme ottico acustico locale temporizzato ed un allarme nel centro di controllo remoto, di prossima installazione. Sono installati, inoltre, idonei impianti di sicurezza atti a impedire la propagazione dei fumi e all’interno dei by-pass.

Com. Stam.