Clochard Palacultura, il Sindaco De Luca: “Da M5S e PD nessuna vergogna eppure sono gli stessi che hanno votato il decreto Sicurezza e quello Minniti

Sono disposto a sostenere una vera rete di solidarietà, non di facciata”

Messina: “Fa sorridere che le mie misure a tutela del decoro urbano siano strumentalizzate sia dal M5S che da insigni esponenti della sinistra. Sbaglio o i primi sono gli stessi che hanno fiancheggiato per un proprio tornaconto politico l’approvazione dei decreti sicurezza che l’Unione Europea ha più volte ammonito?

Per gli afflitti intellettuali di sinistra, sbaglio o siete gli stessi che hanno sostenuto nella precedente legislatura il Decreto Minniti, il quale prevedeva severe azioni repressive proprio contro il bivacco e l’ambulantato? C’è un elenco di comuni, anche ‘rossi’ che nel frattempo hanno recepito tali disposizioni, ma questo clamore non è stato suscitato. Non faccio lo spaccone contro i poveri, sono il Sindaco e come tale devo garantire la sicurezza e il decoro della città, contro chi la imbratta, la sporca e la deturpa con ogni forma di azione che violi la legge”. A riferirlo è il Primo cittadino di Messina, on. Cateno De Luca.

“Trovare una soluzione alternativa per gli ultimi? Si sfonda una porta aperta – continua il Sindaco peloritano – se le intenzioni sono reali, non di facciata. Dal Comune non ci tireremo indietro rispetto a fornire un sostegno a tal proposito, a condizione che ci sia una filiera chiara che dal pronto soccorso immediato segua tali soggetti nei luoghi idonei per la loro dimora e sostentamento. Sono disposto a un ragionamento per affrontare giuste misure di solidarietà, tranne nei casi in cui – come già registrato anche per la vicenda del Palacultura – non c’è la volontà di essere aiutati”.

“Non sono la persona che dinanzi a situazioni critiche volta le spalle. La mia presa di posizione sul Palacultura – conclude De Luca – è stata comunicata con estrema chiarezza, confusa per spregiudicatezza, perché mi sono stancato di tutti i moralisti a senso unico che di fronte ai problemi, invece, si girano dalla parte opposta. Non accetto né lezioni di finta moralità né di vedere il bivacco in determinate zone della città, le quali non sono fruibili dai cittadini perché sporche, giudicate insicure a causa di atteggiamenti aggressivi – e le tante segnalazioni ne sono testimonianza – oltre che per casi di malattie riscontrare ad occhio vivo”.

